Gajić po koncu sezone zaključuje kariero

"Odločitev ni bila lahka. Rokomet je bil zame vedno več kot le šport. Predstavljal je strast, način življenja, izjemno avanturo, ki so izoblikovale vsak delček moje osebnosti. Trenutki na igrišču, tovarištva v slačilnici, vznemirljive zmage in grenki porazi bodo za vedno ostali v mojem spominu," je v pismu, objavljenem na omrežju X, uvodoma zapisal Dragan Gajić. Desnokrilni rokometaš, ki bo konec julija dopolnil 40 let, je med drugim, kot poroča uradna splet na stran RZS, še dodal: "Telo mi je vedno dobro služilo in še vedno čutim, da bi lahko igral. Dosegel sem vse zastavljene cilje in verjamem, da je sedaj čas, da mesto prepustim novi, obetavni in talentirani generaciji." Obenem je namignil, da bo tudi v prihodnje ostal povezan z rokometom.