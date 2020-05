Gajić premagal koronavirus, zdaj pripravljen pomagati tudi reprezentanci

Če se je komu zdelo, da smo v Sloveniji uvedli hude ukrepe za zajezitev koronavirusa, je bilo na Madžarskem še veliko huje. Tam so upoštevanje karantene nenapovedano ves čas preverjali policisti. In to je na lastni koži občutil Dragan Gajić, izkušeni slovenski rokometaš, ki je igral za madžarski Veszprem. Ko so ustavili vse treninge in tekme, so v klubu testirali vse igralce in pozitiven je bil zgolj Gajić. Zdaj je že v domovini, kjer je za našo oddajo potrdil, da je pripravljen igrati za reprezentanco in da bo tudi zamenjal klub.