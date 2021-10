Gajić za zgodovino: najhitreje do meje tisoč v Franciji

Desnokrilni rokometaš v francoski ligi nastopa že sedmo sezono. Od leta 2011 do 2016 je blestel v dresu Montpellierja, se nato za štiri leta preselil na Madžarsko in se lani vrnil v Francijo, kjer je drugo sezono član Limogesa.

V 54. minuti petkove prvenstvene tekme proti Istresu je iz desetega strela na tekmi dosegel še svoj deveti gol in skupno tisoči v francoski ligi. Tako je postal novi rekorder, saj mu je to uspelo v le 151 odigranih tekmah, medtem ko je dosedanjemu rekorderju Valeru Riveri to uspelo v 157 tekmah.

Gajićeva statistika je izjemna, 1000 golov je dosegel iz 1365 strelov, s čimer je njegova uspešnost zavidljivih 73,2 odstotka. V povprečju pa v Franciji zabije 6,62 gola na tekmo, poroča sportklub.si.