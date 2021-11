Gajser bo lov na nov naslov svetovnega prvaka začel v Veliki Britaniji

Vodstvo tekmovanja v svetovnem prvenstvu v motokrosu je sporočilo okvirni koledar dirk za naslednjo sezono. Slovenski as Tim Gajser, sveži svetovni prvak Jeffrey Herlings in njuni tekmeci se bodo predvidoma prvič na dirki pomerili 20. februarja v britanskem Matterley Basinu. Na koledarju je za zdaj 20 dirk, pri čemer dva datuma (20. marec in 18. september) nimata določene niti države niti prizorišča, medtem ko za argentinsko dirko 6. marca ni določeno prizorišče. Pokal narodov oziroma ekipno svetovno prvenstvo bo leta 2022 konec septembra v ameriškem Red Budu. Evropski pokal narodov pa bo v Krasnodarju v začetku oktobra.

icon-expand Sprejem za Tima Gajserja na Trgu svobode v Mariboru FOTO: Damjan Žibert Začetek sezone je predviden za 20. februar v britanskem Matterley Basinu, na koledarju pa ostajajo tudi številne druge znane proge, kot so Oss, Pietramurata, Kegums, Orljonok, Riola Sardo, Intu Xanadu-Arroyomolinos, Teutschenthal ... Leta 2022 bosta v Franciji prvič dve dirki (Ernee, St. Jean d'Angely), vrača se švedska Uddevalla, dvojni spored bo tudi v Indoneziji z dirkama v Džakarti in Semarangu. Letošnja sezona MXGP se je končala 10. novembra v italijanski Mantovi, ki pa je ni na koledarju 2022. V tesnem boju si je drugi naslov prvaka v MXGP privozil Nizozemec Jeffrey Herlings, dvakratni zaporedni prvak (2019, 2020) Tim Gajser pa je bil na koncu letošnje sezone tretji. Začasni koledar MXGP 2022:

20. februar: VN Velike Britanije (Matterley Basin) 6. marec: VN Argentine (prizorišče še ni znano) 20. marec (prizorišče še ni znano) 27. marec VN Nizozemske (Oss) 10. april: VN Trentina (Pietramurata) 24. april: VN Latvije (Kegums) 1. maj: VN Rusije (Orljonok) 15. maj: VN Sardinije (Riola Sardo) 29. maj: VN Španije (Intu Xanadu - Arroyomolinos) 5. junij: VN Francije (Ernee) 12. junij: VN Nemčije (Teutschenthal) 26. junij: VN Džakarte (Džakarta) 3. julij: VN Indonezije (Semarang) 17. julij: VN Češke (Loket) 24. julij: VN Flandrije (Lommel) 7. avgust: VN Švedske (Uddevalla) 14. avgust: VN Finske (Iitti-KymiRing) 21. avgust: VN Charente Maritima (St. Jean d'Angely) 4. september: VN Turčije (Afyonkarahisar) 18. september: (prizorišče še ni znano) 25. september: pokal narodov (Red Bud)