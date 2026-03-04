Gajser bo lovil zmage z Yamaho

Potem ko so se odnosi med Hondo in Timom Gajserjem, sodelovala sta več kot desetletje in v tem času je slovenski zvezdnik nabral pet naslovov svetovnega prvaka, ohladili, je bilo dolgo javna skrivnost, da bo Slovenec presedlal k Yamahi. Uradno je lahko to potrdil šele z novim letom, se je pa nato takoj lotil priprav na svojo prvo sezono z motorjem, ki ni Honda. "Zelo sem vesel, da sem se pridružil družini Yamaha. Po več kot desetletju z isto blagovno znamko je vznemirljivo začeti novo poglavje in takšna sprememba prinaša svežo motivacijo. Komaj čakam, da se preizkusim na novem motociklu. Moja prva prioriteta bo, da se čim hitreje udobno počutim na njem. Komaj čakam na izziv. Pripravljen sem dati vse od sebe in upam, da se bomo lahko bojevali za naslov," je ob prihodu k Yamahi dejal Gajser.

Tim Gajser se v novo sezono podaja z novo ekipo, Yamaho. FOTO: AMZS

Gajser je za Hondo vozil 12 let in bil v kraljevskem razredu MXGP najboljši na svetu v letih 2016, 2019, 2020 in 2022, pred tem je leta 2015 slavil tudi v razredu MX2. V karieri je zmagal na 47 dirkah za VN v MXGP, pet zmag ima še v MX2. Skupno je v karieri prvi prečkal ciljno črto v 116 vožnjah, 125-krat pa je stal na odru za zmagovalce velikih nagrad. A ne skriva želje, da bi že v krstni sezoni z novim motorjem posegel še višje. "Če se bom počutil dovolj močnega, da grem na zmago, bom tega zagotovo vesel. Nezadovoljen pa ne bom niti s kakšno uvrstitvijo nižje. Pomembno je, da prvo tekmo dobro odpeljemo in pridobimo čim več informacij, na katerih bomo lahko kasneje gradili," se pomena dobrega začetka zaveda Gajser. Nov naslov svetovnega prvaka pa je njegova tiha želja. "To je cilj, zaradi katerega vsako jutro zgodaj vstanem. Za to delam in treniram. Zavedam se, da bo sezona zelo dolga. Obenem želim ostati zdrav in biti prisoten na vseh tekmah."

"Podrobnosti ne bi želel razkrivati, ampak ko se ti pogodba izteče, se vselej začnejo novi pogovori. Lahko rečem zgolj to, da smo imeli s Hondo različne interese in šli vsak svojo pot. Hvaležen sem jim za sodelovanje in dosežene rezultate v zadnjih 12 letih, a zdaj je čas, da obrnem nov list," je o preteklosti in prihodnosti dejal Gajser. V tovarniški ekipi Yamahe bo imel za sotekmovalca Francoza Maxima Renauxa. Njegovo mesto pri Hondi pa je zasedel eden največjih tekmecev zadnjih let, Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tudi prvič v karieri zamenjal ekipo. "Veselim se novega izziva. Če ne bi mislil, da še zmorem, se ne bi trudil. Lani sem bil uspešen na vseh dirkah, ko sem bil zdrav, zdaj pa sem zelo motiviran. Po 17 letih dela z eno ekipo sem zelo željan dokazovanja pri novi," je za spletno stran tekmovanja dejal Herlings, ki je v lanski sezoni osvojil skupno peto mesto, potem ko je na začetku sezone izpustil več dirk zaradi poškodb.

Pred novo sezono je optimist tudi lanski prvak Romain Febvre. "Seveda je mogoče in boril se bom za to. Leto bo zanimivo, nekateri so zamenjali ekipe in bodo potrebovali nekaj časa za prilagoditev. To bi lahko izkoristil. Če bom dobro začel, zakaj ne bi šel na tretji naslov prvaka?" je dejal Francoz. Febvre namreč edini od te velike trojice ostaja pri isti ekipi, Kawasakiju. Honda bo močnejša še za dvakratnega prvaka razreda MX2 Toma Vialla, Francoz bo tretji voznik ob Herlingsu in nekdanjem Gajserjevem sotekmovalcu Rubenu Fernandezu. Edina tovarniška ekipa s tremi prijavljenimi vozniki v MXGP poleg Honde je Ducati z Andreo Bonacorsijem, Jeremyjem Seewerjem in Calvinom Vlaandernom.

Kay de Wolf in Andrea Adamo, še dva nekdanja prvaka razreda MX2, pa bosta prvič vozila v najmočnejši konkurenci, prvi za Husqvarno, drugi za KTM. Skupno bo v prihajajoči sezoni v MXGP vozilo osem dirkačev, ki so ali pa so bili svetovni prvaki v elitnem razredu ali v MX2. Drugi Slovenec med elito Jan Pancar je kljub zelo dobri lanski sezoni ostal na svojem, z lastno ekipo JP 253. "Priprave na novo sezono so potekale zelo dobro. Na srečo nisem imel velikih sprememb z motorjem oziroma z ekipo. Na nič se mi ni bilo treba privajati. Moral sem samo pridno trenirati. Tudi jaz sem se pripravljal na Sardiniji, kjer sem bil zelo zadovoljen s tem, kako je vse skupaj potekalo," je potek priprav opisal Pancar, lani skupno v MXGP na 11. mestu, s čimer je bil najboljši netovarniški voznik v konkurenci.

