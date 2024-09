Gajser brani 14 točk prednosti: Na Kitajsko imam lepe spomine

Svetovno prvenstvo v motokrosu je letos zelo napeto in razburljivo. V elitnem razredu MXGP, v katerem slovenske barve z licencama AMZS zastopata Tim Gajser in Jan Pancar , je v boju za naslov svetovnega prvaka še vse odprto. Slovenski motokros šampion, ki je na zadnji dirki v Turčiji dopolnil 28 let, ima pred prvim zasledovalcem v skupnem seštevku Jorgejem Pradom dve dirki pred koncem 14 točk prednosti.

" Na Kitajsko imam lepe spomine, saj sem tam leta 2019 prejel pokal za zmago v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Predvidevam, da bo proga tokrat drugačna, vendar so organizatorji nazadnje vse opravili dobro, tako da me zanima, kaj bodo pripravili tokrat. Dirka bo verjetno malce drugačna, saj jo bomo vozili v ponedeljek, vse ostalo pa ostaja enako. Dejansko pa jo že komaj čakam ," je za uradno spletno stran AMZS povedal Gajser pred devetnajsto od skupno dvajsetih preizkušenj svetovnega prvenstva v motokrosu. Konkurenca bo znova nekoliko okrnjena, kar bo priložnost za Jana Pancarja, ki je na dirki v Afyonkarahisarju v Turčiji znova potrdil, da je bržčas najboljši netovarniški voznik v karavani svetovnega prvenstva elitnega razreda MXGP.

Enakovredno se je kosal in bil celo boljši od nekaterih uveljavljenih motokros voznikov, ki imajo zagotovljene sedeže v tovarniških ekipah tudi v naslednji sezoni, a mu preprosto niso kos, četudi Pancar nima take podpore v smislu materiala in ostalih resursov, kot imajo to na voljo tekmeci iz tovarniških moštev. Preizkušnja na Veliki nagradi Kitajske bi mu lahko z dobrimi vožnjami še malce bolj odprla vrata v kakšno od ekip, ki še nimajo rešene kadrovske križanke voznikov za leto 2025 oziroma iščejo ambiciozne voznike, s katerimi bi lahko v prihodnosti nadgradili trdo delo v razvoju motorja in motocikla za motokros dirkanje na najvišji ravni.