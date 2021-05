Gajser: Če bom sproščen, se lahko spet borim za naslov

"Trenutno sem samo najemnik, si pa v bližnji prihodnosti želim, da bi bil lastnik. A zelo dobro sodelujemo. Potreboval sem prostor za motorje, za treninge. Že prej, ko sem imel progo doma v Pečkah, so bile razmere zelo dobre. Tu pa je vse na progi. Oblečeš se, greš na progo, mehanik poskrbi za motor ... Zelo je olajšalo treninge in vse skupaj," je o progi, ki jo je poimenoval Tiga243 Land, dejal Gajser.

Gajser je pred začetkom sezone sodeloval na uradni predstavitvi krovne zveze AMZS, ki je športnike pod svojim okriljem zbrala na novinarski konferenci. Pravzaprav je bil Gajser tudi sogostitelj, saj je predstavitev potekala ob progi za motokros v Lembergu pri Šmarju. Gajserjeva ekipa je progo za zdaj najela in jo tudi že precej prenovila in posodobila, v prihodnosti pa svetovni prvak razmišlja tudi o nakupu, tako da bo imel na voljo povsem svoje prizorišče za treninge.

"Vsi na startni rampi si želimo zmagati in osvojiti naslov prvaka. Skušal bom ne razmišljati o tem, se osredotočiti nase in odpeljati, kot znam. Če bom sproščen, se lahko spet borim za naslov. Dal bom vse od sebe, upam, da se lahko spet veselim," je o prihajajoči sezoni dejal branilec naslova.

Zaradi koronskih omejitev in težav pri logistiki in izvedbi tekmovanj so morali v vodstvu tekmovanja že nekajkrat spremeniti začetek sezone SP oziroma so ga prestavljali. Za zdaj velja, da se bodo najboljši dirkači v sezoni 2021 na dirki za SP prvič merili v ruskem Orljonoku 13. junija.

Razgibana lanska sezona, ko so zaradi pandemije morali improvizirati na vseh ravneh, mu je prinesla že tretji naslov prvaka v elitnem razredu. "Lanska sezona je bila posebna, tako glede koledarja kot glede tega, kako so si sledile tekme. Imam pa rajši, da se vračamo v običajen ritem, da je ena tekma konec tedna. Vse je bolj umirjeno, imaš več časa na progi. Kvalifikacije v soboto in dirka v nedeljo, to mi je bolj všeč," se prvak veseli vrnitve v običajen predkoronski ritem dirk.

Priprave na novo sezono je začel že zgodaj, tako kot vedno po zimskem premoru ni dolgo zdržal brez motorja. Na dirkah nižje ravni še ni veliko nastopal, pred SP pa je ali še bo odpeljal nekaj dirk italijanskega prvenstva, ki so po navadi dober pokazatelj pripravljenosti. "Priprave sem začel že konec decembra lani. Treningi so potekali super, počitka ni bilo. Nočem se pa pretrenirati, da ne bi preveč naredil prehitro. Treningi potekajo normalno, mogoče jih je manj na motorju, ostalo pa je tako, kot mora biti."

Njegova ekipa Honda je kot vedno že zgodaj pripravila nove motorje in se lotila izboljšav. Gajser je z izdelkom za sezono 2021 zelo zadovoljen:"Honda ogromno dela in vlaga. Delamo že za naprej, inženirji nikoli ne spijo. Na motorju so malenkostne spremembe, je pa zdaj še boljši in sem zadovoljen."Med večjimi spremembami v ekipi je sicer menjava mehanika, prejšnji se je po sedmih letih sodelovanja zaradi družinskih razlogov vrnil domov v Francijo, novi prihaja iz Italije.

Zaveda se, da bo od junija ritem zelo naporen. "Ko bomo začeli sezono, bodo tekme skoraj vsak vikend. Le nekaj vikendov vmes je prostih. Sicer pa bomo v pogonu od junija do decembra, ko je dirka v Argentini. Zelo naporno bo."Gajser pa upa tudi, da se bodo lahko kmalu ob proge vrnili navijači. Njegovi veljajo za najbolj zveste in prepoznavne v karavani motokrosa: "Manjkajo nam, zelo. Ampak situacija je pač takšna, upamo, da čim prej mine in da bodo lahko v velikem številu prišli na tekme. To ti daje dodaten motiv in energijo, sploh tam, kjer jih vidiš in čutiš ob zavojih."