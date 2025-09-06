Gajser četrti v kvalifikacijah Turčije, Pancar deseti

Tim Gajser se je po vrnitvi v karavano po devetih izpuščenih dirkah zaradi poškodbe in operacije na zadnji preizkušnji na Nizozemskem že povsem enakovredno kosal s tekmeci in bil četrti, le malo mu je zmanjkalo do stopničk. Tokrat so bili pred njim le Lucas Coenen, Nizozemec Jeffrey Herlings in vodilni v SP, Francoz Romain Febvre.

Gajser bo preostanek sezone - po Turčiji bosta na vrsti le še dirki na Kitajskem in nova preizkušnja v Avstraliji - izkoristil za čim boljše posamične dosežke, v boju za naslov pa sta letos le še Coenen in Febvre. Belgijec je z današnjo kvalifikacijsko zmago Francozu odščipnil dve točki, zdaj ima Febvre 843 točk, Coenen pa 814. Gajser je pri 375 točkah in je ostal na devetem mestu.

Jan Pancar se je uspešno vrnil po težavah na prejšnji dirki na Nizozemskem, kjer je zaradi izpahnjenega palca nastopil le v prvi vožnji. Danes je bil deseti in je tako še ujel zadnjo točko v SP za kvalifikacijske dosežke. V seštevku je zdaj pri 278 in na 11. mestu.