Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Gajser četrti v kvalifikacijah Turčije, Pancar deseti

Istanbul, 06. 09. 2025 18.29 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Slovenski motokrosist Tim Gajser je v kvalifikacijah dirke svetovnega prvenstva v Turčiji v razredu MXGP osvojil četrto mesto. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je bil deseti. Kvalifikacije je dobil Belgijec Lucas Coenen.

Tim Gajser
Tim Gajser FOTO: Profimedia

Tim Gajser se je po vrnitvi v karavano po devetih izpuščenih dirkah zaradi poškodbe in operacije na zadnji preizkušnji na Nizozemskem že povsem enakovredno kosal s tekmeci in bil četrti, le malo mu je zmanjkalo do stopničk. Tokrat so bili pred njim le Lucas Coenen, Nizozemec Jeffrey Herlings in vodilni v SP, Francoz Romain Febvre.

Gajser bo preostanek sezone - po Turčiji bosta na vrsti le še dirki na Kitajskem in nova preizkušnja v Avstraliji - izkoristil za čim boljše posamične dosežke, v boju za naslov pa sta letos le še Coenen in Febvre. Belgijec je z današnjo kvalifikacijsko zmago Francozu odščipnil dve točki, zdaj ima Febvre 843 točk, Coenen pa 814. Gajser je pri 375 točkah in je ostal na devetem mestu.

Jan Pancar se je uspešno vrnil po težavah na prejšnji dirki na Nizozemskem, kjer je zaradi izpahnjenega palca nastopil le v prvi vožnji. Danes je bil deseti in je tako še ujel zadnjo točko v SP za kvalifikacijske dosežke. V seštevku je zdaj pri 278 in na 11. mestu.

mxgp tim gajser jan pancar
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256