Gajser deveti v prvi vožnji na Sardiniji, zmaga Coenenu

Tim Gajser si je v soboto v kvalifikacijah, ki jih je dobil Nizozemec Jeffrey Herlings, zagotovil tretje startno izhodišče, a je danes takoj po startu v drugem zavoju padel in zdrsnil povsem v ozadje.

Še enkrat se je na tleh znašel dva kroga pozneje, v nadaljevanju dirke pa se je moral prebijati z 22. mesta. Precej je pridobil, se nekaj krogov pred koncem približal deseterici, nazadnje pa je iztržil deveto mesto.