Gajser deveti v prvi vožnji na Sardiniji, zmaga Coenenu

Alghero, 12. 04. 2026 15.23

STA
Lucas Coenen

Slovenski motokrosist Tim Gajser je prvo vožnjo dirke svetovnega prvenstva na Sardiniji v razredu MXGP po težavah po startu končal na devetem mestu. Zmagal je Belgijec Lucas Coenen. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je ostal brez točk na 22. mestu.

Tim Gajser si je v soboto v kvalifikacijah, ki jih je dobil Nizozemec Jeffrey Herlings, zagotovil tretje startno izhodišče, a je danes takoj po startu v drugem zavoju padel in zdrsnil povsem v ozadje.

Še enkrat se je na tleh znašel dva kroga pozneje, v nadaljevanju dirke pa se je moral prebijati z 22. mesta. Precej je pridobil, se nekaj krogov pred koncem približal deseterici, nazadnje pa je iztržil deveto mesto.

V ospredju je bil brez prave konkurence Lucas Coenen, Belgijec si je privozil skoraj 20 sekund naskoka pred Herlingsom, 46 sekund je zaostal Francoz Romain Febvre.

Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu MXGP Jan Pancar je imel 23. izhodišče po kvalifikacijah, a v prvi vožnji ni imel pravih možnosti za preboj med dvajseterico s točkami, nazadnje je prišel do 22. mesta.

Coenen, vodilni v seštevku sezone, je po polovici preizkušnje na Sardiniji tako še utrdil svoj položaj, zdaj ima 167 točk, Herlings je drugi s 156. Gajser je eno mesto izgubil in je zdaj peti s 136 točkami, Pancar je z 32 točkami s prejšnjih dirk 16.


