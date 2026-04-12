Gajser deveti v prvi vožnji na Sardiniji, zmaga Coenenu

Tim Gajser si je v soboto v kvalifikacijah, ki jih je dobil Nizozemec Jeffrey Herlings, zagotovil tretje startno izhodišče, a je danes takoj po startu v drugem zavoju padel in zdrsnil povsem v ozadje.
Še enkrat se je na tleh znašel dva kroga pozneje, v nadaljevanju dirke pa se je moral prebijati z 22. mesta. Precej je pridobil, se nekaj krogov pred koncem približal deseterici, nazadnje pa je iztržil deveto mesto.
V ospredju je bil brez prave konkurence Lucas Coenen, Belgijec si je privozil skoraj 20 sekund naskoka pred Herlingsom, 46 sekund je zaostal Francoz Romain Febvre.
Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu MXGP Jan Pancar je imel 23. izhodišče po kvalifikacijah, a v prvi vožnji ni imel pravih možnosti za preboj med dvajseterico s točkami, nazadnje je prišel do 22. mesta.
Coenen, vodilni v seštevku sezone, je po polovici preizkušnje na Sardiniji tako še utrdil svoj položaj, zdaj ima 167 točk, Herlings je drugi s 156. Gajser je eno mesto izgubil in je zdaj peti s 136 točkami, Pancar je z 32 točkami s prejšnjih dirk 16.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.