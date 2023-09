Gajser deveti v prvi vožnji, Prado že svetovni prvak

Tim Gajser je v kvalifikacijah zasedel četrto mesto. Danes je slabo začel in po padcu po startu zdrsnil povsem v ozadje, tako da se je moral prebijati naprej. Do konca mu je uspelo priti med deseterico, končal je na devetem mestu. V ospredju pa je Jorge Prado, ki je v Maggioro prinesel 68 točk naskoka, že postal prvak za aktualno sezono. Njegov edini tekmec, ki bi ga še lahko ogrozil, Francoz Romain Febvre, je namreč trikrat padel in potem tudi odstopil. Prado ima tako tri vožnje pred koncem sezone 93 točk naskoka (875-782), na voljo pa je le še 85 točk. Današnjo prvo vožnjo sta na drugem in tretjem mestu končala Švicar Jeremy Seewer in domačin Alberto Forato.