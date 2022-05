Gajser po bolezni še ni pravi, v Španiji na četrtem mestu

Gajser, ki je pred dvema tednoma zaradi bolezni na Sardiniji dirkal slabše kot pred tem v sezoni, je bil tokrat malce bolj konkurenčen. Vseeno pa mu ob pomanjkanju treninga v zadnjem obdobju ni uspelo poseči višje kot do drugega mesta v prvi ter šestega v drugi vožnji.

To je zadoščalo za skupno 37 osvojenih točk in četrto mesto na dirki. V skupnem seštevku je njegova prednost z 79 skopnela na 66 točk. Kljub težavam v zadnjih tednih ima 25-letni slovenski as torej s 404 osvojenimi točkami še naprej zajetno prednost pred drugo polovico sezone. Za Renauxom (338) je tretji v prvenstvu Švicar Jeremy Seewer (Yamaha) 292 točk.

Današnji zmagovalec Renaux je prvič v karieri slavil v razredu MXGP, ob tem pa zanesljivo dobil obe vožnji v predmestju španske prestolnice. Posledično je osvojil 50 točk in v seštevku VN slavil pred Nizozemcema, Glennom Coldenhoffom (Yamaha) in Brianom Bogersom (Husqvarna), ki sta zbrala po 38 točk.

Slovenski as je v tej sezoni slavil šestkrat na prvih sedmih dirkah, na zadnjih dveh pa se ni uspel uvrstiti na stopničke za zmagovalce.

V sobotnih kvalifikacijah je bil sicer 25-letni Gajser po padcu šele enajsti, v prvi vožnji pa je po dobrem startu že po nekaj ovinkih prišel na tretje mesto. Nato je potrpežljivo dirkal za Špancem Jorgejem Pradom (KTM), ki je po šestih minutah storil napako, Gajser pa se je odpeljal mimo njega. Trikratni svetovni prvak v razredu MXGP je nato vso dirko sledil Renauxu, ki pa ga v vožnji majhnih razlik ni uspel prehiteti.

V drugo je startal še bolje, a nato v dolgem prvem ovinku preveč zdrsnil z linije in padel na sedmo mesto. Na stezi veliko priložnosti za prehitevanje ni bilo, je pa Gajser napredoval za mesto po padcu Prada, ki je na koncu povsem popustil. Vseeno Gajser v nadaljevanju ni mogel prehiteti niti enega tekmeca, kar je zadoščalo za šesto mesto.

V razredu MX2 je drugi slovenski predstavnik Jan Pancar (KTM) zasedel končno deseto mesto na VN Španije. V prvi vožnji je bil 12., v drugi pa je zasedel odlično osmo mesto z le 42 sekundami zaostanka za zmagovalcem Francozom Tomom Viallejem (KTM), ki je dobil obe vožnji za 19. zmago v karieri.

To je bila sicer tretja posamična uvrstitev Pancarja na osmo mesto, višje še ni posegel. Skupaj je tako Pancar špansko VN sklenil na desetem mestu z osvojenimi 22 točkami in tako izenačil svoj največji zbir točk na posamezni VN. Doslej je najvišje posegel v Faenzi pred dvema letoma, ko je bil s prav tako 22 osvojenimi točkami osmi. Tudi v Orljonoku v Rusiji je lani Pancar ob desetem mestu zbral 22 točk. V tej sezoni je pred špansko preizkušnjo največ točk osvojil na VN Latvije, in sicer 18 točk za 13. in 11. mesto v posamičnih vožnjah.

Preizkušnjo v Arroyomolinosu je sicer s popolnim izkupičkom dobil Vialle pred Nemcem Simonom Längenfelderjem (GasGas) in Belgijcem Jagom Geertsom (Yamaha), ki sta zbrala 42 oz 34 točk. Geerts je v skupnem seštevku izgubil vodstvo. Zdaj zaostaja deset točk za Viallejem (382:372). Pancar je ostal na 15. mestu, potem ko je doslej v sezoni zbral 109 točk.

Naslednja dirka bo na sporedu naslednji konec tedna v francoskem Erneeju.