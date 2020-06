Gajser do prve domače zmage po premoru

Tretja dirka državnega prvenstva v motokrosu, pripravili so jo člani AMD Orehova vas, udeležili pa so se je tudi vozniki iz Avstrije, Italije, Hrvaške in Cipra, je bila na sporedu na tradicionalni progi, za katero tudi številni v svetovnem merilu menijo, da je ena najlepših za tekmovalce. V razredu MX open je bil najbolj prepričljiv Tim Gajser, ki se je vrnil na domače steze, izpustil je drugo dirko v Mačkovcih. Na prvi v Stranski vasi pa nastopa zaradi tehničnih težav ni končal.

"Te dirke jemljem zelo resno, izkoristim dano priložnost, da preizkusim motocikel in tudi sebe. Na dirke MXGP ne bom smel priti nepripravljen in te dirke so zato zame odlična zadeva. Organizator si zasluži vse čestitke za dobro pripravo proge in celotne prireditve," je bil po zmagi zadovoljen Gajser.

Pancar: Celo dotaknila sva se

Za petami mu je bil Jan Pancar, ki pa sicer tekmuje z motociklom razreda MX2. Pancar pa je imel svoj dvoboj s Petrom Irtom, ki pa ga je ugnal v obeh vožnjah.

"Nekje na sredini druge dirke sem ostal brez sklopke, tako da sem moral voziti malce drugače in bolj taktizirati. Ko pa se je ponudila priložnost, sem jo izkoristil. Celo dotaknila sva se med prehitevanjem, a to so dirke. Škoda, ker ni bilo gledalcev, ki bi zagotovo uživali," je dirko pospremil Pancar.

Slavili še Ernecker, Vrh, Kragelj, Hauptman in Leo ter Bogomir Gajser

V razredu MX85 je imel Jaka Peklajznova nekaj smole na startu prve vožnje, a je še pripeljal na drugo mesto za Avstrijcem Maximilianom Erneckerjem. V drugo si take napake ni več privoščil, dobil vožnjo in na koncu stal na najvišji stopnički. Miha Vrhje še tretjič slavil v razredu MX65, v kategoriji MX50 je tokrat zmagal Leo Gajser. Domačemu adutu Sašu Kragljuv Radizelu nihče ni bil kos v razredu veterani 40, v razredu veterani 50 pa je slavil Bogomir Gajser. Tretjo zmago v sezoni pa je dosegel tudi Gal Hauptmanv razredu MX125. Zdaj karavano slovenskih motokrosistov čaka nekaj počitka. Četrta dirka DP bo namreč šele bo 13. septembra v Dolini pod Kalom.