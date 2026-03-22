Gajser do prvih stopničk z Yamaho

Madrid, 22. 03. 2026 17.00 pred 9 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Tim Gajser

Slovenski motokrosist Tim Gajser je prvič, odkar je zamenjal ekipo v svetovnem prvenstvu v motokrosu, prišel do zmagovalnih stopničk. Gajser, ki zdaj nastopa z Yamaho, je na drugi dirki sezone SP v španskem Almonteju v elitnem razredu MXGP osvojil tretje mesto. Zmagal je Belgijec Lucas Coenen, drugi slovenski dirkač Jan Pancar je bil 23.

Tim Gajser je precej bolje opravil drugo vožnjo. Začel je sicer slabše in se prebijal z devetega mesta, a je nato v zadnji tretjini dirke po vrsti prehiteval tekmece in se, potem ko je zaradi njegovega pritiska naredil napako tudi Romain Febvre in padel, prebil že na tretje mesto.

To pa je bilo dovolj tudi za skupno tretjo stopničko; za Gajserja, ki je vse prejšnje uspehe dosegel s Hondo (nazadnje je bil z njo na stopničkah na lanski zadnji dirki septembra v Darwinu, ko je bil tudi tretji), je zdaj prvič prišel med najboljše tri še z Yamaho.

Dirko sta skupno na vrhu končala Lucas Coenen in Jeffrey Herlings, ki sta bila najboljša v drugi vožnji, s 50 in 44 točkami, Gajser jih je za tretje mesto zbral 35.

Jan Pancar je kvalifikacije končal na 21. mestu, v uvodni vožnji pa je odstopil že po dveh krogih in bil na koncu 27. V drugi se je odrezal malenkost bolje in na koncu z 20. mestom še ujel eno točko.

V SP je na vrhu s polnim izkupičkom iz Španije zdaj Coenen, ki ima 102 točk, Herlings je drugi s 94. Gajser je ostal šesti (74), Pancar je s 13 točkami zdrsnil na 21. mesto.

Dirkači bodo imeli naslednjo postajo SP že naslednji teden v švicarskem Frauenfeldu.

motokros mxgp tim gajser yamaha lucas coenen

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Prototip
22. 03. 2026 17.16
Bravo Tim,,,Yamaha prava specijalka,,,
