Gajser do prvih stopničk z Yamaho

Tim Gajser je precej bolje opravil drugo vožnjo. Začel je sicer slabše in se prebijal z devetega mesta, a je nato v zadnji tretjini dirke po vrsti prehiteval tekmece in se, potem ko je zaradi njegovega pritiska naredil napako tudi Romain Febvre in padel, prebil že na tretje mesto.

To pa je bilo dovolj tudi za skupno tretjo stopničko; za Gajserja, ki je vse prejšnje uspehe dosegel s Hondo (nazadnje je bil z njo na stopničkah na lanski zadnji dirki septembra v Darwinu, ko je bil tudi tretji), je zdaj prvič prišel med najboljše tri še z Yamaho.