Gajser dobil kvalifikacije na Portugalskem

Za Gajserjem so kvalifikacije končali Nizozemec Jeffrey Herlings, Francoz Romain Febvre, Nizozemec Calvin Vlaanderen in Latvijec Pauls Jonass.

Svetovni prvak Španec Jorge Prado, ki je dobil vse štiri dirke v sezoni 2024, je bil v kvalifikacijah šele sedmi.

V seštevku SP je Gajser z današnjo zmago nekoliko zmanjšal zaostanek za Pradom. Zdaj ima Španec 223 točk, Gajser pa sedem manj (216), že precej oddaljen je Febvre s 182. Pancar je doslej v SP zbral 37 točk (vse na dirkah, v kvalifikacijah, kjer jih dobi prvih deset, še ni bil uspešen), kar ga pred portugalsko dirko uvršča na 18. mesto v SP.

Za Gajserja je bila današnja kvalifikacijska zmaga druga v sezoni, najboljši je bil tudi na uvodni preizkušnji v Argentini. Dvakrat je kvalifikacije dobil Prado, enkrat pa Febvre.

V nedeljo bo prva vožnja v elitnem razredu na vrsti ob 15.15, druga pa ob 18.10.

Po dirki na Portugalskem v napornem ritmu sledijo še preizkušnje za VN Galicije (12. maj), Francije (19.) ter po dveh tednih premora še VN Nemčije (2. junij), Latvije (9.) in Italije (16.).

Pred začetkom dogajanja na Portugalskem pa so pri vodstvu tekmovanja sporočili tudi, da so zapolnili prost termin zadnje dirke v sezoni. Po novem bo gostitelj te preizkušnje 29. septembra španski Cozar, ki bo gostil dirko za VN Kastilje La Manche. To bo tretja španska dirka v sezoni po marčevski v Madridu oziroma Intu Xanaduju - Arroyomolinosu in prihajajoči v galicijskem Lugu.