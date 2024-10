Gajser dvakrat zmagal v Matterley Basinu, Slovenija sedma, prvaki pa Avstralci

Na pokalu narodov se v vsaki od treh voženj pomerijo vozniki dveh razredov (MXGP+open, MXGP+MX2, MX2+open). Za končni rezultat reprezentance šteje točkovni izkupiček petih najboljših uvrstitev, najslabši izid se črta, zmaga pa reprezentanca z najmanjšim številom točk oziroma tista, ki zbere največ visokih mest.

Slovenija, poleg Gajserja sta nastopala še Jan Pancar in Jaka Peklaj, je v seštevku treh voženj zbrala 67 točk, kar je na koncu pomenilo sedmo mesto. To je nova najboljša slovenska uvrstitev na teh tekmovanjih, doslej je bilo to deveto mesto iz prejšnje sezone in leta 1998.

Na vrhu so slavili Avstralci Jett Lawrence, Hunter Lawrence in Kyle Webster s 26 točkami, drugi so bili Američani Eli Tomac, Aaron Plessinger in Copper Webb z 29, tretji pa Nizozemci Jeffrey Herlings, Kay de Wolf in Glenn Coldenhoff s 36.

Kot najboljši posameznik dirke pa se je izkazal Gajser. Dobil je obe vožnji, najprej prvo, v kateri so skupaj vozili predstavniki razredov MXGP in MX2, potem pa še tretjo, ko so tekmovali dirkači v MXGP in open. V slednji je do zmage prišel s spektakularnim prehitevanjem Jetta Lawrenca v zadnjem zavoju pred ciljem.

V zadnji vožnji dneva je nastopil še Jan Pancar, ki je bil 16.