Gajser dobil dirko v Latviji

Gajser je bil v sobotnih kvalifikacijah tretji, danes pa je startal nekoliko zadržano. V zahtevnih razmerah, ko je težak teren za dirkanje dodatno otežilo še deževje, se je v prvi polovici vožnje lovil. Po startu je bil sprva tretji za domačinom Paulsom Jonassom. A ga je nekaj krogov pred koncem prehitel, potem pa se je podal v lov za najbližjim tekmecem v SP Pradom, nazadnje pa je prehitel tudi njega in vožnjo končal na prvem mestu.

Prav v zadnjem zavoju sta sicer tekmeca skorajda trčila, ko je Prado po predolgem skoku pristal delno na motorju slovenskega dirkača in padel. Gajser je ostal na motorju in zmagal, Španec pa je bil nazadnje le 12. Do tretjega mesta v vožnji pa je za Jonassom prišel Ruben Fernandez.

Dobro je nastopil tudi Jan Pancar, ki je v prvi vožnji razreda MX2 kljub slabšemu startnemu izhodišču (21. mesto) še prišel do 13. mesta in dobil nove točke v SP. Prvo vožnjo je dobil Belgijec Jago Geerts pred Norvežanom Kevinom Horgmom in Francozom Thibaultom Benistantom.