Gajser prvi tudi v Pietramurati

Tim Gajser, ki je v prvi vožnji VN Trentina ugnal Nizozemca Glenna Coldenhoffa in Španca Jorgeja Prada, je v drugi za sabo pustil Francoza Maxima Renauxa in Švicarja Jeremyja Seewrja. V tej vožnji je hitro prešel v vodstvo, za nameček so njegovi najbližji tekmeci na progi, na kateri so letos dirkali v nasprotni smeri kot običajno, naredili nekaj napak, tako da je Slovenec večino druge vožnje prevozil ob zanesljivi prednosti. Skupno je bil drugi Renaux, tretji pa Prado. To pomeni, da je Gajser še povečal prednost v skupnem seštevku, kjer ima 236 točk, sledi mu Prado z 203, Reanux pa je tretji s 184. "To je bil popoln dan. Ni lepšega kot to, da zmagaš pred toliko slovenskimi navijači. Res sem užival v vožnji," je organizatorjem po tekmi na kratko povedal Gajser. "Prvič letos mi je uspelo dobiti obe vožnji in seveda sem zelo zadovoljen. Zahvale vsem slovenskim navijačem, ki so ob progi naredili imenitno vzdušje in mi pomagali do tega rezultata," je dodal Gajser.

V razredu MX2 pa je Jan Pancar znova dobil nekaj točk. Prvo vožnjo je dobil Francoz Tom Vialle pred Dancem Mikkelom Haarupom in Belgijcem Jagom Geertsom. Pancar je bil 16. V drugi vožnji je bil Pancar 14., zmagal pa je Vialle pred Nizozemcem Kayem de Wolfom in Francozom Thibaultom Benistantom.

Skupno je tako slavil Vialle pred de Wolfom in Haarupom, Pancar pa je bil 15., s čimer je vpisal novih 12 točk v skupni seštevek. V tem je 16. s 45 točkami, vodi pa Vialle z 208. Naslednja dirka bo 24. aprila, in sicer VN Latvije v Kegumsu.

V spremljevalnem programu pa so se merili tudi vozniki v evropskem prvenstvu. Iz kvalifikacij se je od šestih Slovencev na dirko razreda EMX 125 uspelo prebiti le Jaki Peklaju, ki je bil na koncu 18.