Gajser do zmage v Švici, prednost v skupnem seštevku povišal na 18 točk

Gajserjeva prednost v SP se je zadnje tedne topila, a je ta padec zdaj ustavil. Po sobotnih kvalifikacijah je Prado prišel še na točko bližje, le na –8. Španec je kvalifikacije dobil, Gajser je bil drugi.

Danes je na startu prve vožnje Slovenec sicer začel zadržano, na četrtem mestu, a je v le pol kroga prišel mimo treh tekmecev, ki so bili pred njim. Do konca vožnje je zgolj nadziral tekmece in zanesljivo vozil na prvem mestu. Drugi je bil Nizozemec Jeffrey Herlings, tretji pa Prado.