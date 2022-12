Gajser: Dobri rezultati so plod kakovostnega dela skozi celotno sezono

Tim Gajser, svetovni prvak v motokrosu, je najboljši motošportnik v Sloveniji v letošnjem letu po izboru krovne zveze AMZS. Zanj je to že osma zaporedna nagrada. V ženski konkurenci je drugič najboljša voznica vzdržljivostnega motociklizma Tjaša Fifer.

Na tradicionalni podelitvi priznanj najboljšim, ki so jo po treh letih spet pripravili v ljubljanski Festivalni dvorani, je AMZS podelila številne pokale tekmovalcem v motošportih in kartingu za leto 2022. V konkurenci športnika leta posebnega presenečenja ni bilo. Nagrado je, tako kot že sedem let pred tem, dobil Tim Gajser, tokrat za naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP.

"Tako kot pravim vsako leto je to potrditev dobrega dela skozi celotno sezono, neka motivacija za naprej, tako da sem zelo vesel," je po prejeti nagradi dejal petkratni svetovni prvak v motokrosu, štirikrat v najelitnejšem razredu. "Celotna sezona je bila zelo uspešna. Posebej teh deset zmag in na koncu krona za svetovnega prvaka. Bilo je nekaj vzponov, a tudi nekaj padcev. Vmes je prišla še bolezen zaradi katere se približno en mesec nisem najboljše počutil. Ampak bila je vrhunska sezona," je novo uspešno tekmovalno leto opisal 26-letnik.