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Gajser dobro okreval po poškodbi in v kvalifikacijah postavil drugi čas

Leipzig, 30. 05. 2026 20.32 pred 26 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Tim Gajser

Slovenski motokrosist Tim Gajser je osvojil drugo mesto v današnjih kvalifikacijah razreda MXGP pred nedeljsko veliko nagrado Nemčije v Teutschenthalu, sedme dirke sezone svetovnega prvenstva. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je bil 15. Kvalifikacije je dobil Francoz Romain Febvre.

Tim Gajser si je v trčenju na startu druge vožnje na dirki prejšnji teden v Franciji lažje poškodoval koleno, a je bil danes nared na priljubljeni progi v Teutschenthalu. Slovenski as je sicer v Franciji odpeljal le eno vožnjo, saj mu v drugi niso dovolili oditi na ponovljen start zaradi zamenjave motorja.

Na nemškem terenu se je danes dobro znašel in na kvalifikacijski dirki zaostal le za aktualnim svetovnim prvakom Romainom Febvrejem. Gajser je s svojo Yamaho za dirkačem Kawasakija zaostal 1,192 sekunde. Tretji je bil vodilni dirkač sezone, Belgijec Lucas Coenen (KTM), četrti pa Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda).

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Gajser je z drugim mestom v kvalifikacijah prišel tudi do novih devetih točk v skupnem seštevku SP, Jan Pancar je s 15. mestom ostal brez točk, ki jih osvoji prva deseterica.

Coenen ima pred nedeljsko dirko vsega tri točke prednosti pred Herlingsom (294-291). Febvre ima na tretjem mestu 241 točk, Gajser na četrtem 232. Pancar je v skupnem seštevku z 49 osvojenimi točkami na 17. mestu.

tim gajser motokros
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KOMENTARJI1

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stanga123
31. 05. 2026 08.24
Ves polomljen pa tudi mislim da ima od favoritov najslabši motor.pa še vedno v vrhu bravo! Tudi Pancar se dobro bori.konkurenca je letos zelo močna
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