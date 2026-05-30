Gajser dobro okreval po poškodbi in v kvalifikacijah postavil drugi čas

Tim Gajser si je v trčenju na startu druge vožnje na dirki prejšnji teden v Franciji lažje poškodoval koleno, a je bil danes nared na priljubljeni progi v Teutschenthalu. Slovenski as je sicer v Franciji odpeljal le eno vožnjo, saj mu v drugi niso dovolili oditi na ponovljen start zaradi zamenjave motorja.

Na nemškem terenu se je danes dobro znašel in na kvalifikacijski dirki zaostal le za aktualnim svetovnim prvakom Romainom Febvrejem. Gajser je s svojo Yamaho za dirkačem Kawasakija zaostal 1,192 sekunde. Tretji je bil vodilni dirkač sezone, Belgijec Lucas Coenen (KTM), četrti pa Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda).