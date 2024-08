Gajser drugi na Švedskem, Prado z dvema zmagama zmanjšal zaostanek

Tim Gajser je na Švedsko po četrtem mestu v Belgiji prinesel 24 točk prednosti. To je povečal za točko po zmagi v sobotnih kvalifikacijah, kjer je bil Jorge Prado drugi. A po današnjih dirkah se je ta prednost nekoliko stopila, saj je Slovenec v obeh vožnjah zaostal za Špancem.

Prado je slavil v prvi vožnji pred Gajserjem, tretji je bil Francoz Romain Febvre. Prado je v drugo odpeljal še bolje in vodil od starta do cilja, Gajser je bil tokrat tretji, vmes pa se je vrinil Nizozemec Jeffrey Herlings. Skupno je Prado nabral vseh 50 možnih točk, Gajser pa 42. Herlings in Febvre sta osvojila 38 točk, a je bil po zaslugi drugega mesta v drugi vožnji tretji Nizozemec.

Slovenski as motokrosa ima pet dirk pred koncem sezone 17 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem. Na vrhu ima 757 točk, Prado je pri 740. Tretji je Herlings s 709 točkami.

Drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP Jan Pancar je končal na desetem mestu. V prvi vožnji je dobro opravil in končal na osmem mestu, v drugo pa je zasedel 11. mesto. V skupnem seštevku je Pancar zdaj pri 202 točkah in je 14.

Prihodnji teden sledi preizkušnja na Nizozemskem, v Arnhemu, zadnja dirka sezone pa bo na sporedu 29. septembra v Španiji.