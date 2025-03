Gajser drugi v kvalifikacijah

Tim Gajser je po najboljšem času na drugem treningu prvi izbral startni položaj za kvalifikacije, a v njih ni najbolje startal. Po prvem krogu je bil četrti, nato pa se do četrtega kroga prebil do drugega mesta. Nato je ves čas tesno sledil Belgijcu Lucasu Coenenu (KTM), a ga do konca ni prehitel. Za njim je zaostal dobri dve sekundi. Za seštevek je štirikratni svetovni prvak med elito motokrosa v razredu MXGP prejel novih devet točk in malce povišal prednost pred najbližjima francoskima zasledovalcema.