Gajser drugi v prvi vožnji Frauenfelda

Tim Gajser je sobotne kvalifikacije končal prav tako na drugem mestu, takrat ga je ugnal le moštveni sotekmovalec Ruben Fernandez. Španec je bil tokrat večji del dirke tretji za Gajserjem. Vodilni dirkač sezone je solidno začel dirko in bil takoj po startu tretji, potem pa je prehitel domačina Jeremyja Seewerja in vozil na drugem mestu za Lucasom Coenenom. Takšen vrstni red se nato praktično ni več spreminjal do konca; vodilna trojica je vozila v približno enakem ritmu, Coenen je imel varno prednost pred Gajserjem, ta pa pred Fernandezom.

Jan Pancar je bil v uvodnem krogu še osmi, nato pa je večino vožnje prebil na 11. ali 12. mestu, kar je bila nazadnje tudi njegova uvrstitev v prvi vožnji. Gajser je z novimi 22 točkami še povečal naskok v seštevku, saj njegov najbližji zasledovalec Romain Febvre ni našel načina za preboj v ospredje, Francoz je končal na šestem mestu. Po novem ima tako Gajser na vrhu 305 točk, Febvre pa 256. Pancar se je z devetimi točkami povzpel na 14., zdaj je skupno pri 80.