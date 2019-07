Konec izjemnega niza: Gajser na Češkem tokrat drugi, zmagal Febvre

V prvi vožnji je Tim Gajser osvojil drugo mesto. Premagal ga je le Romain Febvre, tretji je bil Švicar Jeremy Seewer. Gajser, ki je bil v soboto v kvalifikacijah tretji, je tudi večino prve vožnje prevozil na tretjem mestu, a je nekaj minut pred koncem prišel mimo Seewerja in dobil novih 22 točk za SP. V drugi vožnji je bil scenarij podoben, Gajser je bil po startu tretji, a je kmalu prehitel Seewerja. Pred njim pa je bil Febvre, kar je pomenilo, da se je najboljšemu slovenskemu dirkaču izmuznila skupna zmaga na dirki. Francoz je tako prekinil kar sedem dirk dolgo serijo zmag Gajserja, ki je trajala od portugalske Aguede do Semaranga v Indoneziji pred 14 dnevi.

Skupno je Febvre slavil s polnim izkupičkom 50 točk, Gajser je bil s 44 drugi, Seewer pa s 40 tretji. A ne glede na razplet današnje dirke Gajser ostaja prepričljivo prvi v skupnem seštevku. Zdaj ima že 582 točk, Seewer na drugem mestu pa 405. Tretji je danes četrtouvrščeni Francoz Gautier Paulin (379). Na dirki na Češkem je v kvalifikacijah razreda MXGP nastopil še en slovenski predstavnik Klemen Gerčar, ki pa ga v nedeljo ni bilo na startu.

V šibkejšem razredu MX2 je nastopil Jan Pancarin dobil nove točke. V prvi vožnji je bil 17., v drugi pa 19., skupno pa je to zadoščalo za 19. mesto. Najboljši trije so bili Španec Jorge Pradopred Nemcem Henryjem Jacobijemin Dancem Thomasom Kjerjem Olsnom. Sezona se bo nadaljevala že naslednji teden z dirko v belgijskem Lommelu.