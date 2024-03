Gajser drugi v prvi vožnji Španije, Prado najhitrejši

Do nove točke v elitni konkurenci je prišel tudi novinec v tem razredu Jan Pancar. Po slabših sobotnih kvalifikacijah in padcu je imel šele 23. izhodišče, uvodni del prve vožnje je prevozil na robu dvajseterice, v zadnji tretjini pa se je prebil tudi med dobitnike točk in do cilja ostal na zadnjem mestu, ki še prinaša točke.