Gajser drugi v prvi vožnji Teutschenthala

Berlin, 31. 05. 2026 15.23 pred 24 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Tim Gajser

Slovenski motokrosist Tim Gajser je osvojil drugo mesto v prvi vožnji dirke razreda MXGP na preizkušnji svetovnega prvenstva v nemškem Teutschenthalu. Zmagal je vodilni v seštevku Belgijec Lucas Coenen, drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je bil 19.

Tim Gajser v Nemčiji nastopa kljub poškodbi kolena, ki jo je staknil po trčenju z motorjem tekmeca na dirki prejšnji teden v Franciji.

Tim Gajser
Tim Gajser
FOTO: Profimedia

V sobotnih kvalifikacijah je bil drugi za aktualnim svetovnim prvakom Francozom Romainom Febvrom. Tudi danes je delo v prvi vožnji v zahtevnih razmerah na razmočeni progi opravil dobro, pred njim je bil le Lucas Coenen, Slovenec se je že v prvem krogu prebil mimo Španca Rubena Fernandeza in potem ostal na drugem mestu do konca vožnje.

Več težav sta imela dva njegova tekmeca v seštevku sezone; Febvre je po padcu nekaj krogov pred koncem izgubil deset mest in končal šele na 17., sredi vožnje pa je odstopil tudi Nizozemec Jeffrey Herlings.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jan Pancar je začel na 13. mestu, a potem padel izven območja dobitnikov točk, v zadnjih krogih pa se je spet prebil med dvajseterico in bil na koncu 19.

Gajser je zdaj v SP prehitel Febvra in je tretji z 254 točkami, vodi Coenen s 319 pred Herlingsom (291). Pancar ima 51 točk in je 17.

Druga vožnja MXGP se bo začela ob 17.10.

motokros tim gajser jan pancar lucas coenen

KOMENTARJI1

trtr
31. 05. 2026 15.43
Končno en članek o največjem Slovenskem športniku.
bibaleze
