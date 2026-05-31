Gajser drugi v prvi vožnji Teutschenthala

Tim Gajser v Nemčiji nastopa kljub poškodbi kolena, ki jo je staknil po trčenju z motorjem tekmeca na dirki prejšnji teden v Franciji.

V sobotnih kvalifikacijah je bil drugi za aktualnim svetovnim prvakom Francozom Romainom Febvrom. Tudi danes je delo v prvi vožnji v zahtevnih razmerah na razmočeni progi opravil dobro, pred njim je bil le Lucas Coenen, Slovenec se je že v prvem krogu prebil mimo Španca Rubena Fernandeza in potem ostal na drugem mestu do konca vožnje.

Več težav sta imela dva njegova tekmeca v seštevku sezone; Febvre je po padcu nekaj krogov pred koncem izgubil deset mest in končal šele na 17., sredi vožnje pa je odstopil tudi Nizozemec Jeffrey Herlings.