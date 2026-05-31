Gajser drugi v prvi vožnji Teutschenthala

Tim Gajser v Nemčiji nastopa kljub poškodbi kolena, ki jo je staknil po trčenju z motorjem tekmeca na dirki prejšnji teden v Franciji.
V sobotnih kvalifikacijah je bil drugi za aktualnim svetovnim prvakom Francozom Romainom Febvrom. Tudi danes je delo v prvi vožnji v zahtevnih razmerah na razmočeni progi opravil dobro, pred njim je bil le Lucas Coenen, Slovenec se je že v prvem krogu prebil mimo Španca Rubena Fernandeza in potem ostal na drugem mestu do konca vožnje.
Več težav sta imela dva njegova tekmeca v seštevku sezone; Febvre je po padcu nekaj krogov pred koncem izgubil deset mest in končal šele na 17., sredi vožnje pa je odstopil tudi Nizozemec Jeffrey Herlings.
Jan Pancar je začel na 13. mestu, a potem padel izven območja dobitnikov točk, v zadnjih krogih pa se je spet prebil med dvajseterico in bil na koncu 19.
Gajser je zdaj v SP prehitel Febvra in je tretji z 254 točkami, vodi Coenen s 319 pred Herlingsom (291). Pancar ima 51 točk in je 17.
Druga vožnja MXGP se bo začela ob 17.10.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.