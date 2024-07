Gajser drugi na na VN Indonezije, zmaga Herlingsu

V prvi vožnji je Tim Gajser bolje začel in po startu povedel pred Nizozemcem in svetovnim prvakom Špancem Jorgejem Pradom. Vodstvo je zadržal do 13. kroga, a ga je Jeffrey Herlings prehitel. V predzadnjem krogu je Prado izgubil tretje mesto v boju z Nizozemcem Calvinom Vlaandernom.

Podobno je bilo v drugi vožnji, Gajser je povedel, a ga je tokrat Herlings prehitel že po nekaj zavojih. Slovenski dirkač ni mogel več blizu, je pa brez težav zadržal drugo mesto. Tudi v tej vožnji je bil tretji Vlaandern, Prado pa šele peti. Enak je bil tudi vrstni red na dirki, Prado je bil na koncu četrti.