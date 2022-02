Gajser: Moja najslabša točka so starti, zato je bilo veliko poudarka na tem

Kot je pojasnil vodja področja za avto-moto šport pri AMZS, Luka Mežan , se je sezona pravzaprav že začela s prvimi preizkušnjami v kartingu, pri zvezi dokončujejo tekmovalne koledarje za državna prvenstva, v motokrosu bo prva domača dirka v začetku aprila. Vse kaže, da bo imel Gajser na prvi dirki v SP enega tekmeca manj, in to ne kar katerega koli, temveč svetovnega prvaka Jeffreyja Herlingsa . Nizozemec, ki je imel v karieri že veliko težav s poškodbami, jo je spet skupil v ponedeljek med pripravami v Španiji. Podrobnosti za zdaj niso znane; njegova ekipa je sporočila le, da je odšel domov na dodatne preiskave poškodovane noge.

Gajser, lani tretji v seštevku sezone, je v nedeljo že opravil prvo dirko v novi in zmagal na italijanskem pokalu. "Lanska poškodba je sanirana, smo v zadnji fazi priprav. Prve tekme so že za nami. Čez dobra dva tedna nas čaka že prva dirka v SP, veliko testiramo, motor je za to sezono nov. Zadovoljen sem, dal bom vse od sebe in upam na dobro sezono," je na današnji spletni novinarski konferenci krovne zveze AMZS pred začetkom dogajanja dejal Gajser in strnil največje želje za leto 2022: "Upam, da bom zdrav, da bom ostal v enem kosu, potem pa bomo videli. Večjih sprememb ni bilo, časa za počitek je bilo sicer dosti manj, lanska sezona se je zavlekla v november. Sicer pa je vse v redu."

"Hitro pride do poškodb. Seveda nikomur ne želiš, da bi se poškodoval, obema želim čim hitrejše okrevanje, da bi se vrnila v karavano," je ob tem dejal Gajser in mislil tudi na drugega velikega tekmeca iz lanske sezone, Romaina Febvreja, ki še ni povsem zdrav.

Sam je v tem trenutku zadovoljen tako z zdravstvenim stanjem kot s stanjem svojega konjička. "Na zunaj je nova honda povsem enaka, je pa veliko sprememb na šasiji, pri nastavitvah amortizerjev. To so največje spremembe na motorju, videl pa sem tudi, kaj moram izboljšati pri sebi. Moja najslabša točka so starti, zato je bilo veliko poudarka na tem. Skušal bom dodati še kanček na tem področju," je dejal Gajser in napovedal, da bo njegov cilj kot vselej boj za naslov prvaka v razredu MXGP.

Nekoliko nižje cilje ima Pancar v razredu MX2. Lani je sezono končal na 20. mestu, letos bi rad prišel med najboljših 15. A čaka ga sezona velikih sprememb, za začetek že zaradi nove ekipe. Razšel se je z italijansko iz lanske sezone, zdaj je ustanovil svojo z imenom TEM JP253.

"Malo več dela bo z vsem, s pripravo na tekme in organizacijo. Ni bilo tako težko, že prej sem veliko delal sam," je o največji spremembi dejal Pancar.

Za zdaj bo – tako kot v prejšnjih sezonah – predvidoma nastopal le na evropskih dirkah, če pa se bo ponudila priložnost, bo šel tudi na kakšno na kateri drugi celini.

"Imel sem nekaj ponudb iz drugih ekip, a na koncu smo se odločili, da bomo naredili svojo ekipo. Moj oče je zdaj šef ekipe. Tu so dobre in slabe stvari, večina je dobrih: imam svobodo, delam, kar hočem, nimam omejitev. Slabše bo to, da organizacijsko vse vzame več časa," se novih izzivov veseli Pancar. Tako kot Gajser je za zadnje tedne priprav tudi on izbral Sardinijo, saj računa tudi na to, da bo lahko na zahtevnejši podlagi izpilil podrobnosti, ki so mu manjkale do stalnejših voženj pri vrhu.

Za domačo sceno pa imata dirkača različne načrte: Gajser bo večino dirk DP izpustil in računa le na nastop v Orehovi vasi, medtem ko bo Pancar tekmoval tudi doma, poleg tega pa še na posameznih dirkah italijanskega in nemškega prvenstva.