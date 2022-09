Tim Gajser je fenomen slovenskega motošporta – naš edini dirkač, ki mu odmevno uspeva v svetovnem merilu – s serijami zmag in že petimi naslovi svetovnega prvaka. Letos je Tim ponovno dokazal, da je najboljši v kraljevem razredu motokrosa in postal peti najuspešnejši motokrosist vseh časov. Njegovi uspehi in tudi vožnje so tako odmevni, da zanj navijajo in ga spremljajo tudi največji zvezdniki razreda motoGP, ki o njem govorijo v samih presežnikih.