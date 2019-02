Gajser: Lahko bi treniral trikrat na dan, že dolgo nisem tako užival

"V zadnjih dveh letih mi je manjkalo pravo pripravljalno obdobje. Vesel sem, zadovoljen, dobro se počutim na motorju in to je pomembno, preden se začne zares. Zaenkrat gre vse v pravo smer, zadovoljen sem s tem, kaj delam. Spet uživam na motorju. Smo na pravi poti,"je po poročanju STA na predstavitvi motokrosistov pred novo sezono v Ljubljani dejal Gajser.

"Pričakujem, da bo malo nervoze, saj je prva tekma. Pozitivno je, da sem odpeljal tri pripravljalne tekme v Italiji, da sem videl, kje je še treba delati in napredovati. Proga mi je všeč, starti bodo zelo pomembni. Če si na startu spredaj, odpelješ svojo tekmo, to pa je zelo pomembno," razmišlja Gajser.

Veseli se tudi prvega obiska Kitajske

A vseeno je dirka nekaj povsem drugega kot treningi, s katerimi je bil polno zaposlen zadnje tri mesece: "Veselim se te prve dirke, ker komaj čakam, da se začne. Sezona je zelo doga, pridno treniramo vsak dan in ko to počneš tri mesece, komaj čakaš, da se začne. Mislim, da je letos koledar kar dober, Kitajska bo prvič in se veselim teh tekem."

Zdaj, ko ni težav s poškodbami in ko je motor tako dober, je pravo veselje dirkati. Gajser priznava, da že nekaj let ni tako užival.

'Takšna motivacija mi je manjkala v zadnjih treh letih'

"Motivacija je letos povsem drugačna. Zelo sem motiviran, lahko bi treniral trikrat na dan. To je manjkalo v zadnjih treh letih. Zdaj se je vrnilo, priprave so bile v redu. To te naredi bolj samozavestnega. Veš, da si naredil, kar moraš narediti in lahko greš v sezono samozavestno,"pravi najboljši slovenski motokrosist.

V pripravah na sezono je odvozil tudi tri dirke italijanskega prvenstva, vrnil se je tudi na prizorišče v Mantovi, kjer je lani hudo padel in si zlomil čeljust. Pravi, da strahu ni bilo, vendar je bilo vseeno še nekaj nelagodja, ko je prvič prevozil mesto padca.

Za najvišja mesta se lahko bori ogromno dirkačev

"Bilo je težko, malo sem spal zadnjo noč. To skušaš odriniti na stran, to je bilo lani, to je preteklost. Skušal sem ne misliti na to, čeprav sem v prvem krogu imel v glavi sliko padca. A to skušaš dati vstran, da te ne moti,"je priznal.

O tem, kdo bo favoriti pred SP, pa je Gajser precej diplomatski. Sebe seveda ne more izvzeti, poudarja pa, da je krog kandidatov za najvišja mesta širok: "(Antonio) Cairoli je imel vrhunsko priprave, dodal bi še (Romaina) Febvreja, ki je zelo dobro pripravljen, (Gautier) Paulin tudi ... Ogromno se nas lahko bori za najvišja mesta."