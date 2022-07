Gajser le sedmi v Lommelu, a ohranil vodstvo v SP

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v Belgiji osvojil sedmo mesto v elitnem razredu MXGP, potem ko je bil sedmi tako v prvi kot drugi vožnji. Kljub nekoliko slabšemu rezultatu ima Gajser štiri dirke pred koncem sezone udobnih 122 točk prednosti pred Jeremyjem Seewerjem. Na mivki v Lommelu je sicer zmagal Nizozemec Brian Bogers.

Po Loketu na Češkem so se najboljši motokrosisti, ki se potegujejo za točke svetovnega prvenstva v razredih MXGP in MX2, preselili v Belgijo. Na zahtevni progi Stedelijk Motorcrossterrein z mehko mivkasto podlago sta slovenske barve branila Tim Gajser in Jan Pancar. Neprijazna mivka Med vozniki zelo čislana proga v Lommelu je imela tokrat malce spremenjeno konfiguracijo, zato so se je vsi lotili dokaj previdno. Gajser jo je na sobotnem prostem treningu dobro in temeljito preučil, zato si je močno olajšal delo v kvalifikacijah, v katerih je zasedel 2. mesto za Jeremyjem Seewerjem. Nedeljsko prvo vožnjo je Gajser začel zelo dobro, saj je prvo merilno točko prepeljal na drugem mestu. A tekmeci so agresivno napadali in ob koncu prvega kroga je bil četrti, nato pa sta ga prehitela še Romain Febvre v tretjem in Calvin Vlaanderen na začetku četrtega kroga. V petem krogu je mimo Gajserja švignil še Glenn Coldenhoff in bolj ali manj je bilo jasno, da slovenski motokrosist tokrat ne bo v igri za najvišja mesta. Vožnjo je prepričljivo dobil Brian Bogers, Gajser, ki je malce pred koncem celo padel, pa je v cilj pripeljal na 7. mestu.

icon-expand Tim Gajser FOTO: AP

Prednost v skupnem seštevku 122 točk Najboljši slovenski motokrosist se je v drugo vožnjo pognal zelo odločno. V prvem zavoju je bil malce zaprt in je prvo merilno točko dosegel na sedmem mestu. Hitro se je prebil do četrtega mesta, nato pa sta ga prehitela Febvre in Vlaanderen. Gajser ni tvegal in brezglavo lovil tekmecev, ampak je pazil, da se nahaja pred prvim zasledovalcem v skupnem seštevku Seewerjem. V cilj druge vožnje je spet pripeljal na sedmem mestu, prvi pa je bil Coldenhoff. Dirko je dobil Bogers, v drugi vožnji tretji, Gajser pa je na dirki osvojil 7. mesto. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo razreda MXGP ima Gajser štiri dirke pred koncem sezone 122 točk prednosti pred Seewerjem in se mu nasmiha skupno peti naslov svetovnega prvaka v karieri oziroma četrti v elitnem razredu MXGP.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nove točke in spodbuda za finiš sezone Jan Pancar v razredu MX2 se je sobotnih kvalifikacij lotil zelo dobro. Več kot polovico preizkušnje je vozil na zelo dobrem 8. mestu, nato pa je storil napako in padel. Tega žal ni več uspel popraviti in je v cilj pripeljal 19. mestu. Jasno je bilo, da mora za želen dober rezultat v nedeljskih vožnjah štartati izjemno ali pa do prvega ovinka maksimalno tvegati. V prvo vožnjo se je podal zadržano. Na prvo merilno točko je pripeljal na 19. mestu. Proga je bila zelo težka in močno razbrazdana, kar je pomenilo veliko premetavanj in drobnih skokov, ki so voznike v julijski vročini še dodatno izčrpavali. Pancar se je hrabro boril s tekmeci in zelo mehko podlago, kar mu je na koncu vožnje prineslo 13. mesto. Prvi je ciljno črto sicer prečkal Kay de Wolf, ki je bil najboljši že v kvalifikacijah. Drugo vožnjo je Pancar začel izvrstno. Prvo merilno točko je prepeljal na tretjem mestu, a je nato ob koncu prvega kroga padel na osmo pozicijo. V nadaljevanju se je zbral in našel dober ritem na pošteno uničeni progi, kar mu je na koncu v cilju prineslo uvrstitev na 11. mesto. Vožnjo in zmago na dirki si je privozil Jago Geerts, drugi je bil de Wolf, tretji pa Francoz Tom Vialle. Pancar je na dirki zasedel 11. mesto. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo razreda MXGP je v vodstvu Geerts s 590 točkami, Pancar (200 točk) pa je zdrsnil na 12. mesto.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke