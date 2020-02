Gajser nabrušen za novo sezono: Takšnega začetka še nisem imel

"Sezona se je že začela in sem zelo zadovoljen. Takšnega začetka še nisem imel, vedno sem se lovil na pripravljalnih tekmah. Honda je pripravila res dober motor, prvi pokazatelji so res dobri. Začelo se bo zares in komaj čakam. Vem, na čem moram še delati, treniral bom na polno in bom stoodstotno pripravljen na prvo tekmo," je na sredini novinarski konferenci krovne zveze AMZS dejal najboljši slovenski dirkač Tim Gajser .

'Ko uživaš in se imaš dobro, pridejo tudi rezultati'

"Je vrhunski voznik, kar je pokazal že v MX2. Zdaj imamo v Hondi HRC dva vrhunska voznika in pred nami je res dobra sezona," je o novostih v svoji ekipi dejal Gajser. Pojasnil je, da ne sme razkrivati preveč skrivnosti novega motorja, je pa nakazal, da gre za povsem nov dirkalnik.

"Takoj sem se na njem počutil domače. Novo je vse, od A do Ž. Ko uživaš in se imaš dobro, pridejo tudi rezultati," razmišlja svetovni prvak in dodaja:"Nikoli ni tako dobro, da se ne bi mogel še izboljšati. Tudi kot svetovni prvak se lahko še izboljšaš."

'Čuden' začetek v Evropi

Sezona se bo začela 1. marca v Matterley Basinu v Veliki Britaniji, kar pomeni, da prvič po več letih karavana sezono začenja v Evropi. Na koledarju SP je 20 dirk, od klasičnih, tudi italijanskih, kjer se zaradi svojih navijačev počuti kot doma, pa do novih, kot sta Džakarta ali poligon KymiRing na Finskem.

"Sezona bo zelo naporna, veliko tekem nas čaka. Začenjamo v Evropi, kar je malo čudno. Upam, da bo marca v Angliji v redu, vreme zna biti čudno. Cilj pa je seveda ubraniti naslov svetovnega prvaka, dal bom vse od sebe, da mi to uspe. Poleg tega pa bi rad užival in vozil sproščeno, tako da lahko vozim zelo hitro," je načrte razkril lani najboljši na svetu.

Pancar: Imam še dva tedna časa za zadnje popravke

Poleg SP bo odpeljal še dve dirki za DP, v načrtih ima Orehovo vas in Slovenske Konjice, več pa mu zgoščen koledar SP ne bo dovoljeval. Poleg Gajserja bo na SP nastopal še Jan Pancar, ki je že lani opozoril nase v razredu MX2. Zdaj bo skušal nastope v tem razredu še nadgraditi, poškodba zapestja je že preteklost, v prihodnosti pa ga čaka dirkanje z novo ekipo in novim motorjem. Zdaj bo na KTM, prej je dirkal z yamaho.

"Postavitev motorja je malo drugačna, kar mi zaradi višine ustreza. A bistvene so malenkosti v nastavitvah, zaradi katerih ti potem motor bolj ustreza. Pred sezono smo imeli nekaj več testiranj, na pripravljalnih dirkah še nisem bil najbolj zadovoljen. A imam še dva tedna časa, da do prve dirke to popravim," je dejal Pancar. Načrtuje udeležbo na vseh evropskih dirkah, morda pa bo glede na rezultate v sezoni padla še odločitev za katero od oddaljenejših dirk.

Komaj 13-letni Peklaj na tekme evropskega prvenstva

Najmlajši mednarodni udeleženec dirk pod okriljem AMZS bo 13-letni Jaka Peklaj, ki bo tekmoval v razredu do 85 ccm v evropskem prvenstvu.

"Letos sem bil prvič na pripravah na Sardiniji, s Klemnom se res dobro razumeva. Dobro sva se ujela," je o sodelovanju z lani upokojenim dirkačem Klemnom Gerčarjemopisal mladi dirkač, ki nastopa v njegovi ekipi.

"Nastopil bom na evropskem prvenstvu, cilj je, da bi uvrstil v Loket, kjer bi se rad uvrstil na stopničke. V državnem prvenstvu pa bi rad prišel do naslova državnega prvaka," še dodaja Peklaj, ki bo imel domači vrhunec sezone konec marca na dirki evropskega prvenstva v Brežicah.