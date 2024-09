Gajser najboljši v kvalifikacijah

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tim Gajser je po najhitrejšem času na drugem treningu prvi izbiral startni položaj, a ga je v prvem ovinku prehitel Jeffrey Herlings. Slovenski as mu je ves čas tesno sledil in ga prehitel v šestem krogu. Privozil si je nekaj prednosti, nato pa je Nizozemca ugnal še Jorge Prado in se podal v lov na Gajserja.

Toda Španec tokrat ni imel odgovora na Gajserjevo vožnjo, ki je ciljno črto prečkal 5,4 sekunde pred njim. Herlings je na tretjem mestu zaostal osem sekund.

V skupnem seštevku ima zdaj Gajser 870 točk, z 851 mu sledi Prado, Herlings pa jih je zbral 826.