Gajser najhitrejši v kvalifikacijah

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Motokrosisti so imeli po vrnitvi v Evropo – zadnji dve dirki sta bili v Indoneziji – teden premora. Na prvi je bil Tim Gajser četrti, na drugi pa drugi za Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom.

V Loketu v najmočnejšem razredu nastopa še Jan Pancar, ki je v kvalifikacijah je bil 15., v razredu MX2 pa Jaka Peklaj.

Proga Loketske Serpentiny bo gostila tudi finale evropskega prvenstva v motokrosu za mlade voznike z motorji s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Slovenijo bosta zastopala Tim Repnik in Svit Vižintin v šibkejšem razredu ter Alex Novak v močnejšem.