Gajser naslov svetovnega prvaka potrdil z zmago na dirki v Franciji

"V zadnji krog sem šel z mislijo, da moram nekaj storiti, saj sem želel zmago. Na enem od skokov sem izbral povsem drugačno linijo in uspelo se mi je prebiti na prvo mesto ter zmagati dirko, s čimer sem izjemno zadovoljen," je po zmagi, sicer že 42. v karieri na najvišji ravni motokros tekmovanj, široko nasmejan povedal Tim Gajser, ki je tako tekmecem pokazal, da pred tednom dni nikakor ni zaman predčasno prišel do zlate številke, ki pripada svetovnemu prvaku, če ga do konca sezone ne more točkovno nihče več prehiteti.

V drugi vožnji je dolgo kazalo, da bo Gajser končal na skupno drugem mestu na dirki, saj je vozil na tretjem mestu za Špancem Pradom in Seewerjem. A v zadnjem krogu je najprej prehitel Švicarja, takoj zatem pa še Prada, z vodstvom in zmago v tej vožnji pa je imel dovolj točk, da je slavil tudi skupno na dirki. Na koncu je imel 47 točk, drugi Švicar 45, tretji Španec pa 40. Enak vrstni red je v SP, Gajser ima zdaj 721 točk, Seewer 615, Prado pa 557.

Odstop pokvaril dober vtis Pancarja

Jan Pancar v razredu MX2 se je druge francoske preizkušnje lotil zavzeto in zelo osredotočen na progo ter tekmece. S sobotnimi kvalifikacijami je opravil solidno in si je privozil deveti štartni položaj za nedeljski vožnji za točke. V prvo se je pognal zelo agresivno, potem pa se je hitro znašel na tleh in v lov za čim boljše mesto je ob koncu prvega kroga krenil z 18. mesta. Trda podlaga je sicer omogočala dober oprijem na stezi, kar je Pancar izkoristil do te mere, da je v cilj pripeljal na 11. mestu. Vožnjo je sicer dobil Thibault Benistant. Druge vožnje Pancar ni začel najbolje. Prvi merilno točko je prevozil na 16. mestu in znova ga je čakal oster boj za čim višje mesto. Nepopustljivo je lovil tekmece ter jih z visokim ritmom dirkanja na stezi, v kateri je bilo veliko lukenj in nevarnih brazd, prehiteval, kjer je bilo le mogoče. V devetem krogu je bil na desetem mestu, nato pa je odstopil zaradi tehnične okvare motorja. Zmago v drugi vožnji si je privozil Tom Vialle, ki je stal tudi na najvišji stopnički na odru za zmagovalce po dveh vožnjah. Pancar je na dirki skupno osvojil 14. mesto. V skupnem seštevku, v katerem ima Jago Geerts le še dve točki prednosti pred Viallom, kar pomeni, da bo o naslovu svetovnega prvaka odločala zadnja dirka v Turčiji, je Pancar enajsti, zbral pa je 257 točk.