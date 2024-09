Gajser: Ne glede na to, kar se bo zgodilo v Španiji, moram ostati pozitiven

"Težje je takrat, ko si spredaj. Sploh letos, ko sva s Jorgejem Pradom precej izenačena, pri čemer prednost enega ali drugega nikoli ni bila zelo izrazita. Je pa res, da so pritiski in pričakovanja zelo veliki, saj imam do samega sebe zelo velike zahteve," je pred zadnjim in hkrati odločilnim dejanjem na današnji novinarski konferenci pred nastopom v pokalu narodov dejal Tim Gajser, ki v skupnem seštevku svetovnega prvenstva letos zbral 936 točk in ima za španskim tekmecem sedem točk zaostanka.

Gajserju je vodilni položaj odnesla napaka na dirki za VN Kitajske v Šanghaju, kjer je v prvi vožnji trikrat padel. "Vsem se lahko zgodi napaka, saj smo vsi samo ljudje. Toda to je na žalost pač šport," se je na neuspeh na Kitajskem ozrl Gajser. "Med mano, Pradom in Herlingsom so zelo majhne razlike, zato bo vsak start zelo pomemben. Hitrost med nami je tako podobna, da je napad zelo težko pripraviti, še posebej, če smo vsi eden za drugim. Vsi veljamo za izkušene voznike, saj imava z Jeffreyem skupaj po pet naslovov svetovnega prvaka, medtem ko jih ima Jorge tri," je o izenačenosti med tekmeci dejal Gajser. Omenjeno po njegovem pomeni, da je težko pripraviti taktiko, s katero bi lahko presenetil Jorgeja Prada ali tretjeuvrščenega v skupnem seštevku Nizozemca Jeffreya Herlingsa.