Gajser odhaja na Finsko po nov naslov svetovnega prvaka

V SP ima zdaj Gajser 645 točk, Seewer 530, tretji je Španec Jorge Prado s 496. Slednji ima tako res samo še teoretične možnosti (do konca sezone je na voljo še 150 točk), vsi drugi dirkači so že izpadli tudi iz tega teoretičnega boja za naslov prvaka.

Tim Gajser je prejšnji teden na Švedskem osvojil drugo mesto, zmagal je Švicar Jeremy Seewer , ki je na ta način za nekaj točk zmanjšal zaostanek za Gajserjem v seštevku. A do konca so le še tri dirke in Gajser ima kljub nekoliko slabšim dosežkom v drugem delu sezone še vedno vse pod nadzorom.

'Noro je, če pomislim, da so do konca samo še tri dirke'

Gajser je na tej progi že vozil pred osmimi leti, ko je tekmoval še v razredu MX2. Takrat si je privozil skupno drugo mesto na zmagovalnih stopničkah.

"Lepo je bilo, da sem bil na Švedskem na stopničkah. Želel bi si sicer zmagati, upam, da bo proga v Hyvinkääju dovoljevala več prehitevanj. Lepo se je vrniti tja po tako dolgem premoru, leta 2014 sem bil na stopničkah, upam, da mi bo to spet uspelo. A zdi se mi, kot da je to povsem nova proga, ker nas ni bilo tam osem let," je dirko na Finskem za spletno stran svoje ekipe Honda napovedal Gajser in dodal:

"Noro je, če pomislim, da so do konca samo še tri dirke. Moj cilj je, da sezono dokončam na visoki ravni in se skušam s svojo Hondo CRF450R čim večkrat uvrstiti na vrh stopničk."