Gajser: Ogromno mi pomeni, da sem naslov potrdil v Italiji

Čeprav je bilo glede na veliko prednost v SP pričakovati, da bo naslov slej ali prej v njegovih rokah, si je slovenski as Tim Gajser lahko oddahnil. Pred množico svojih navijačev je na najlepši način zaokrožil izjemno uspešno sezono, v kateri je že tri dirke pred koncem postal prvak elitnega razreda MXGP. A čeprav je najpomembnejši cilj sezone že dosežen, lahko še ne 23-letni dirkač postavi še kakšen rekord. Že tako ali tako je najmlajši dirkač Honde s tremi naslovi prvaka (enim v MX2 in dvema v MXGP), ima rekorden niz zaporednih zmag (sedem v letošnji sezoni), v njegovi ekipi pa potihoma računajo še na en rekord. Če bo dobil preostale tri dirke, konec tedna na Švedskem ter potem še v turškem Afyonkarahisarju in Šanghaju, se bo pridružil Andreju Malherbeju kot najboljšemu te ekipe s 27 zmagami za SP. "Prejšnji konec tedna je bil zame res izjemen. Ogromno mi pomeni, da sem naslov potrdil v Italiji. Veliko navijačev iz Slovenije je prišlo in so se potem veselili skupaj z mano. Njihova podpora mi izjemno veliko pomeni," je Gajser pred potjo na Švedsko še enkrat podoživel Imolo.