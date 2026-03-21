Gajser osmi v kvalifikacijah, zmagovalec Coenen

Lucas Coenen je dobil kvalifikacijsko preizkušnjo pred tremi Francozi. Drugi je bil Tom Vialle , tretji Maxime Renaux , četrti pa svetovni prvak iz prejšnje sezone Romain Febvre .

Tim Gajser je z osmim mestom še ujel nekaj točk za svetovno prvenstvo, ki jih v kvalifikacijah dobi prva deseterica, brez njih pa je spet ostal Nizozemec Jeffrey Herlings , sicer zmagovalec uvodne dirke v Argentini pred 14 dnevi; danes je bil šele 11.

Jan Pancar prav tako ni bil v ospredju, kvalifikacije je končal na 21. mestu.

V SP je v vodstvu Vialle z 59 točkami, Febvre jih ima 55, Coenen pa 52. Herlings je po drugi kvalifikacijski ničli in s 50 točkami za zmago na prvi dirki četrti, Gajser je do zdaj zbral 39 točk, kaj ga uvršča na šesto mesto. Pancar pa je z 12 točkami s prve dirke na 15. mestu.