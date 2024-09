Gajser ostal drugi, Prado ubranil naslov svetovnega prvaka

Za Jorgeja Prada je to drugi naslov v najmočnejšem razredu po lanski sezoni in skupno četrti v karieri. Tim Gajser ostaja pri skupno petih, štirih iz razreda MXGP (2016, 2019, 2020, 2022) in enem iz MX2 (2015).

A končalo se je po okusu Prada in njegovih navijačev. Gajser je slabo startal, zapeljal s steze in se nato z osmega mesta vračal do četrtega. Povsem brez napak ni šlo niti Pradu, ki je v sedmem krogu prav tako zapeljal s steze in se vrnil kot četrti za Gajserjem, toda to je bilo še vedno dovolj za končno zmagoslavje v sezoni. Obenem pa tudi za zmago na dirki s 43 točkami, Gajser je bil z 42 drugi.

Prado je sezono končal z 996 točkami, Gajser z 986, tretji je Nizozemec Jeffrey Herlings z 944.