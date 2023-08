Gajser peti na Nizozemskem

Za njim sta vožnjo končala Seewer in Nizozemec Glenn Coldenhoff. Prado je vožnjo končal na četrtem mestu, še enkrat pa je bil peti Gajser, ki je podobno kot v prvi vožnji tudi v tej vozil stanovitno in brez težav.

Druga je imela podoben razplet, le da tokrat Prada ni bilo povsem pri vrhu. Febvre tokrat ni delal napak in je bil najboljši, s tem pa si je tudi tlakoval pot do skupne zmage na dirki, zanj je bila to peta na zadnjih šestih preizkušnjah.

To je pomenilo tudi peto mesto v seštevku dirke in 32 novih točk, zmagovalec Febvre jih je dobil 47, drugi Prado 43, tretji Seewer pa 42.

Gajser, ki je večji del sezone izpustil zaradi poškodbe pred začetkom, je danes nastopil šele na svoji peti dirki. V SP je na 17. mestu, ima pa 152 točk. Na vrhu je stanje skorajda nespremenjeno, še vedno vodi Prado, le da je Febvre razliko zmanjšal na manj kot 100 točk (821-729). Tretji je Seewer s 652.

Dirkaški konec tedna na domačem terenu pa se je slabo končal za nizozemskega zvezdnika Jeffreyja Herlingsa. Svetovni prvak iz leta 2021, ki je imel letos že hujšo poškodbo in je nekaj dirk moral izpustiti, je na enem od treningov grdo padel in si zlomil ključnico. To najverjetneje tudi pomeni, da bo Herlings manjkal do konca sezone, v kateri so še tri dirke, pa tudi na dirki za pokal narodov oziroma ekipnem SP v začetku oktobra.

V razredu MX2 je drugi slovenski predstavnik na Nizozemskem Jan Pancar kvalifikacije končal na 14. mestu, v prvi vožnji pa je dirko po padcu predčasno končal osem krogov pred koncem, tako da je na 27. mestu ostal brez novih točk. V drugi je nastopil bolje in bil ves čas na robu deseterice, na koncu pa je bil 12. Skupno je to prineslo 15. mesto na dirki.