Gajser peti v kvalifikacijah Arnhema

Povratnik po poškodbi Tim Gajser na Nizozemskem nastopa na drugi dirki, odkar se je na Švedskem po dolgem premoru vrnil v karavano.

Tam je končal na 12. mestu, potem ko prve vožnje zaradi trka s tekmecem ni končal. Danes je na mivkasti podlagi, ki mu sicer ne ustreza najbolj, prišel do petega mesta, pred njim so bili poleg domačega specialista za takšne podlage Herlingsa še en Nizozemec Glenn Coldenhoff, vodilni v seštevku sezone Francoz Romain Febvre in njegov najbližji zasledovalec Belgijec Lucas Coenen.

Slabše so se kvalifikacije razpletle za Pancarja; ta je na Švedskem Gajserja premagal in bil sedmi, tokrat pa je bil na mehki podlagi daleč od najboljših in iztržil le 26. mesto.