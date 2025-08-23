Svetli način
Gajser peti v kvalifikacijah Arnhema

Arnhem, 23. 08. 2025 18.20 | Posodobljeno pred 1 uro

Slovenski motokrosist Tim Gajser je kvalifikacije dirke za svetovno prvenstvo v nizozemskem Arnhemu končal na petem mestu. Najboljše izhodišče si je privozil domačin Jeffrey Herlings, drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP Jan Pancar je bil 26.

Povratnik po poškodbi Tim Gajser na Nizozemskem nastopa na drugi dirki, odkar se je na Švedskem po dolgem premoru vrnil v karavano.

Tam je končal na 12. mestu, potem ko prve vožnje zaradi trka s tekmecem ni končal. Danes je na mivkasti podlagi, ki mu sicer ne ustreza najbolj, prišel do petega mesta, pred njim so bili poleg domačega specialista za takšne podlage Herlingsa še en Nizozemec Glenn Coldenhoff, vodilni v seštevku sezone Francoz Romain Febvre in njegov najbližji zasledovalec Belgijec Lucas Coenen.

Slabše so se kvalifikacije razpletle za Pancarja; ta je na Švedskem Gajserja premagal in bil sedmi, tokrat pa je bil na mehki podlagi daleč od najboljših in iztržil le 26. mesto.

V seštevku je Febvre še za točko povečal prednost pred Coenenom (802-760), tretji je Coldenhoff s 581. Gajser je deseti in ima 333 točk, Pancar je ostal na 11. mestu z 277.

V razredu MX2 na Nizozemskem nastopa Jaka Peklaj, ki je kvalifikacije končal na 23. mestu. Dobil jih je Italijan Andrea Adamo. V seštevku ima Peklaj dve točki, ki ju je dobil na prejšnji dirki na Švedskem, kar ga uvršča na 49. mesto.

V nedeljo se bosta vožnji v elitnem razredu začeli ob 14.15 in 17.10, v MX2 pa ob 13.15 in 16.10.

KOMENTARJI (4)

motorist_mb
23. 08. 2025 20.15
+1
👏👏👏
ODGOVORI
1 0
iziizi
23. 08. 2025 20.08
Bravooooo
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1838526
23. 08. 2025 19.30
Bo Tim in Jan
ODGOVORI
0 0
The Dude
23. 08. 2025 19.10
Minili so časi...
ODGOVORI
0 0
