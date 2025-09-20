Gajser peti v kvalifikacijah, Coenen zmagal pred Febvrom

Lucas Coenen ima v boju za prvi naslov prvaka še vedno bolj teoretične kot praktične možnosti. Romain Febvre je bil tokrat drugi, kar pomeni, da je v primerjavi s Coenenom izgubil le eno točko. Zdaj jih ima 938 oziroma 46 več kot Coenen. Na zadnji postaji sezone bo v nedeljo dosegljivih še največ 50 točk, Febvre jih za dokončno potrditev drugega naslova potrebuje le še pet.
Tim Gajser je iz boja za letošnji naslov izpadel že spomladi zaradi poškodbe in operacije rame. Po avgustovski vrnitvi je zbral nekaj odličnih uvrstitev, najboljšo prejšnji teden na Kitajskem, ko je bil drugi. Za zadnjo dirko sezone si je zaželel, da bi stopil še na najvišjo stopničko.
Zmago v nedeljo bo napadal s petega startnega izhodišča, pred njim sta bila danes ob obeh kandidatih za končni uspeh še Italijan Mattia Guadagnini in Nizozemec Calvin Vlaanderen. Za njim je kvalifikacije končal moštveni sotekmovalec pri Hondi Španec Ruben Fernandez.
Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je kvalifikacije končal na 18. mestu. V seštevku sezone sta Slovenca precej skupaj, Gajser je ostal deveti s 470 točkami, Pancar pa 11. s 314. Avstralija se v koledar dirk vrača po dolgem premoru. Nazadnje so tam tekmovali leta 2001.
