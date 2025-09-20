Svetli način
Gajser peti v kvalifikacijah, Coenen zmagal pred Febvrom

Darwin, 20. 09. 2025 09.55 | Posodobljeno pred 56 minutami

STA , A.M.
Na zadnji postaji sezone svetovnega prvenstva v motokrosu v avstralskem Darwinu je najboljši slovenski dirkač Tim Gajser kvalifikacije končal na petem mestu. V boju za naslov razreda MXGP je Belgijec Lucas Coenen s kvalifikacijsko zmago zmanjšal zaostanek za Francozom Romainom Febvrom za eno točko.

Romain Febvre
Romain Febvre FOTO: Kawasaki Racing

Lucas Coenen ima v boju za prvi naslov prvaka še vedno bolj teoretične kot praktične možnosti. Romain Febvre je bil tokrat drugi, kar pomeni, da je v primerjavi s Coenenom izgubil le eno točko. Zdaj jih ima 938 oziroma 46 več kot Coenen. Na zadnji postaji sezone bo v nedeljo dosegljivih še največ 50 točk, Febvre jih za dokončno potrditev drugega naslova potrebuje le še pet.

Tim Gajser je iz boja za letošnji naslov izpadel že spomladi zaradi poškodbe in operacije rame. Po avgustovski vrnitvi je zbral nekaj odličnih uvrstitev, najboljšo prejšnji teden na Kitajskem, ko je bil drugi. Za zadnjo dirko sezone si je zaželel, da bi stopil še na najvišjo stopničko.

Tim Gajser
Tim Gajser FOTO: Profimedia

Zmago v nedeljo bo napadal s petega startnega izhodišča, pred njim sta bila danes ob obeh kandidatih za končni uspeh še Italijan Mattia Guadagnini in Nizozemec Calvin Vlaanderen. Za njim je kvalifikacije končal moštveni sotekmovalec pri Hondi Španec Ruben Fernandez.

Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je kvalifikacije končal na 18. mestu. V seštevku sezone sta Slovenca precej skupaj, Gajser je ostal deveti s 470 točkami, Pancar pa 11. s 314. Avstralija se v koledar dirk vrača po dolgem premoru. Nazadnje so tam tekmovali leta 2001.

Ici
20. 09. 2025 10.42
+1
Gajser se s tistim videom, kjer predstavlja vse svoje premoženje, vključno s Ferrarijem v dnevni sobi, ni ravno priljubil svojim navijačem. Tega ne počnejo niti 100 x premožnejši dirkači od njega.
