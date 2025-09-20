Gajser peti v kvalifikacijah, Coenen zmagal pred Febvrom

Lucas Coenen ima v boju za prvi naslov prvaka še vedno bolj teoretične kot praktične možnosti. Romain Febvre je bil tokrat drugi, kar pomeni, da je v primerjavi s Coenenom izgubil le eno točko. Zdaj jih ima 938 oziroma 46 več kot Coenen. Na zadnji postaji sezone bo v nedeljo dosegljivih še največ 50 točk, Febvre jih za dokončno potrditev drugega naslova potrebuje le še pet.

Tim Gajser je iz boja za letošnji naslov izpadel že spomladi zaradi poškodbe in operacije rame. Po avgustovski vrnitvi je zbral nekaj odličnih uvrstitev, najboljšo prejšnji teden na Kitajskem, ko je bil drugi. Za zadnjo dirko sezone si je zaželel, da bi stopil še na najvišjo stopničko.