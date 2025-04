Gajser po prvi vožnji na Sardiniji peti

Tim Gajser je na Sardinijo prišel z rdečo startno številko kot vodilni v SP in zmagovalec zadnjih dveh dirk v Španiji in Franciji. Uspešen je bil tudi v soboto, ko je dobil kvalifikacije pred Lucasom Coenenom in moštvenim sotekmovalcem Špancem Rubenom Fernandezom.

Danes Gajser v prvi vožnji ni bil v ospredju; start mu ni najbolje uspel in se je v začetnih krogih znašel na osmem mestu, potem pa se s precej težavami prebijal mimo tekmecev. Nekaj krogov pred koncem je prišel do četrtega mesta, a je kmalu zatem spet moral prepustiti eno mesto najbližjemu tekmecu v SP Francozu Romainu Febvru.

Tako je vožnjo končal na petem mestu, kar pomeni, da je prvič v sezoni ostal brez uvrstitve med prve tri v posamični vožnji.