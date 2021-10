Gajser po zmagi v Nemčiji znova vodilni v skupnem seštevku SP

Branilec naslova v elitnem razredu MXGP Tim Gajser tudi v Nemčiji še ni bil povsem pripravljen po poškodbi ključnice, zaradi katere je na prejšnji preizkušnji na Sardiniji dobil le 15 točk in izgubil skupno vodstvo v SP.

Tokrat je Gajser v kvalifikacijah odpeljal dobro in zaostal le za Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom. Na dirki je potem začel na petem mestu, se prebil do četrtega, nato pa prehitel Francoza Romaina Febvreja in končal na tretjem mestu. Vožnjo je dobil Španec Jorge Prado pred Herlingsom. A najhitrejša v prvi vožnji sta v ciljnem skoku trčila, zaradi posledic padca pa nato Prado v drugi vožnji ni nastopil. Zmagal je Gajser, potem ko je v 11. krogu s spretnim manevrom prehitel Febvreja in na prvem mestu ostal do konca.