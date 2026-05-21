Gajser: Poškodbe so sestavni del športa

Ljubljana, 21. 05. 2026 10.16 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Tim Gajser

Slovenski motokrosist Tim Gajser se je pred letošnjo sezono poslovil od Honde in podpisal z Yamaho. Na prvo zmago v garaži novega moštva je moral čakati do pete dirke sezone, ko je slavil na drugi preizkušnji v Trentinu, čeprav je dirkal s počenimi rebri.

Petkratni svetovni prvak je do vseh največjih uspehov v svoji karieri prišel na Hondinem motorju, ki ga je pred letošnjo sezono zamenjal za Yamahinega.

Japonci na naslov v elitnem motokrosističnem razredu čakajo že dolgih 11 let, ko je bil najboljši Romain Febvre. Zanimivo, leto pozneje je njegovo prevlado prekinil prav Tim Gajser, ki je tedaj prišel do prvega naslova v elitnem razredu.

"Obe ekipi sta na samem vrhu po kakovosti in profesionalnosti, zato ni bilo veliko razlik. Se pa pri Yamahi zavedajo, da v zadnjih desetih letih nimajo naslova. Zadnji je bil Febvre pred 11 leti, zato je bila manjša suša," je o menjavi moštva v pogovoru z našim Davidom Stropnikom povedal Gajser.

Po enomesečnem premoru ga ta konec tedna čaka šesta preizkušnja sezone za veliko nagrado Francije. Tja se bo 29-letnik podal z odlično popotnico, saj je na zadnji dirki za VN Trentina prišel do prve zmage kot dirkač Yamahe, ko je bil počenim rebrom navkljub najboljši na drugi dirki.

"Poškodbe so sestavni del vsakega športa. V Arcu (na VN Trentina, op. a.) sem moral pošteno stisniti zobe. Bolečine so bile zelo velike. Kdor je imel že zlomljena rebra, ve, skozi kakšne bolečine greš. Sploh pa potem voziti na najvišji ravni," svojega junaškega nastopa ni želel postavljati na piedestal.

Več pa že nocoj v športnem delu oddaje 24UR.

Gajser je trenutno na četrtem mestu v skupnem seštevku s 198 točkami. Vodi Belgijec Lucas Coenen (KTM), ki je doslej zbral 231 točk.

