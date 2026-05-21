Gajser: Poškodbe so sestavni del športa

Petkratni svetovni prvak je do vseh največjih uspehov v svoji karieri prišel na Hondinem motorju, ki ga je pred letošnjo sezono zamenjal za Yamahinega.

Japonci na naslov v elitnem motokrosističnem razredu čakajo že dolgih 11 let, ko je bil najboljši Romain Febvre. Zanimivo, leto pozneje je njegovo prevlado prekinil prav Tim Gajser, ki je tedaj prišel do prvega naslova v elitnem razredu.

"Obe ekipi sta na samem vrhu po kakovosti in profesionalnosti, zato ni bilo veliko razlik. Se pa pri Yamahi zavedajo, da v zadnjih desetih letih nimajo naslova. Zadnji je bil Febvre pred 11 leti, zato je bila manjša suša," je o menjavi moštva v pogovoru z našim Davidom Stropnikom povedal Gajser.