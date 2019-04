Gajser potrjuje dobro formo: najhitrejši v kvalifikacijah Trentina

Za njima so kvalifikacije končali Švicar Arnaud Tonus, Italijan Ivo Monticelli in Francoz Gautier Paulin. Klemen Gerčar je osvojil 27. mesto. Gajser bo v Italiji že četrto letošnjo uvrstitev na zmagovalni oder. Drugi je bil na dirki v Argentini, prav tako pa tudi na preizkušnji v Veliki Britaniji in nazadnje na tekmi v Valkenswaardu na Nizozemskem tretji.