Gajser pred pokalom narodov: To je ena tekma, tri vožnje, vse se mora 'poklopiti'

Tim Gajser in Jan Pancar sta bila kot dirkača slovenske ekipe določena že pred koncem sezone posamičnega SP, Miha Bubnič pa je vskočil kot zamenjava za poškodovanega Jako Peklaja. Ta je v letošnji sezoni začel nastopati v SP razreda MX2, poškodoval pa se je na preizkušnji evropskega prvenstva prav v Matterley Basinu. Miha Bubnič je sicer konec tedna postal državni prvak v razredu open, potem ko zaradi slabega vremena niso izvedli zadnje dirke v Orehovi vasi in so obveljali dosežki prejšnjih dirk v sezoni. Slovenska ekipa se je predstavila na Gajserjevi progi TigaLand v Lembergu pri Šmarju.

Prvič bo člansko reprezentanco vodil Sašo Kragelj, tudi sam nekdaj zelo uspešen dirkač, zadnja leta pa v vlogi trenerja in vodje ekip. Kot je poudaril, je v ekipi zbral vse najboljše, ki jih slovenski motokros v tem trenutku ima. Le poškodba Peklaja (zlomil si je roko in palec na roki) mu je nekoliko prekrižala načrte, vskočil pa je Bubnič, ki je bil že prej po dogovoru s selektorjem rezerva. "Ni lepšega kot končati sezono na takšen način, z zmago. Cilj je bil, da ne izgubim celotne sezone in vesel sem, da se je izteklo tako," je o pravkar končani sezoni SP za STA dejal Gajser.