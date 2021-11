Gajser predal naslov: Tretje mesto v seštevku sezone ni tisto, kar sem si želel

Pravzaprav so se v Mantovi prešerno veselili le nizozemski privrženci, ki so bili v manjšini, medtem ko so bili slovenski, ki so na vseh zadnjih petih italijanskih dirkah množično spodbujali svojega junaka, razočarani, pa čeprav je bilo vsaj od nedelje jasno, da so možnosti Tima Gajserja za obrambo lanskega naslova bolj teoretične kot praktične. Pred zadnjo dirko sezone so bili v igri za naslov prvaka sicer le še Jeffrey Herlings , Gajser in Romain Febvre . Prav zadnji, ki se je v boj vmešal ob koncu sezone, ko je med vodilno trojico delal najmanj napak, je imel pred zadnjima startoma prednost. A tri točke (Febvre 661, Herlings 658, Gajser 646) so v motokrosu tako majhen naskok, da lahko o spremembi vrstnega reda odloča le ena napaka. Pokazalo se je, da ima med trojico najbolj trpežne živce Herlings. Čeprav je v prejšnjih dirkah prav Nizozemec delal velike napake, enkrat celo tako veliko, da ni končal vožnje in je zapravil vso prednost v SP, je bil v sredo nepremagljiv. Že v prvi vožnji je kmalu prišel v vodstvo, potem pa jo tudi dobil pred Febvrejem in Gajserjem. Takšen razplet je Nizozemca in Francoza pred zadnjo vožnjo točkovno izenačil, a je bil že takrat v prednosti Herlings zaradi več posamičnih zmag v sezoni.

Herlings je postal prvak z zmago s polnim izkupičkom, Gajserju je v tolažbo ostalo drugo mesto na dirki, v SP je bil na koncu tretji, za razočaranega Febvreja pa drugo mesto v SP, sicer le s petimi točkami zaostanka, najbrž ni bilo tisto, kar si je želel. Herlingsova skupna zmaga je njegova druga v MXGP po letu 2018, Gajser je ostal pri treh naslovih svetovnega prvaka v elitnem razredu iz let 2016, 2019 in 2020, ima pa še enega v MX2 iz leta 2015. Febvre ima skupno zmago iz leta 2015. Sezono 2021 bo tako Gajser pospravil v arhiv z mešanimi občutki. Sezona vrnitve v normalnost po lanski koronski izvedbi se je zanj sicer začela sanjsko, z zmago v Rusiji s polnim izkupičkom. V uvodnem delu sezone je imel nekaj slabših predstav, a z izjemno nekaj neposrečenih nastopov in padcev (Češka, Belgija) je vse nadoknadil z dobrimi vožnjami in zmagama še na Nizozemskem in v Latviji.

Tako je v drugo polovico sezone prišel kot vodilni, a sledil je ključen trenutek leta 2021. Poškodba rame sredi septembra, ko si je na treningu zlomil ključnico, mu je dodobra pokvarila načrte. Le nekaj dni po operaciji je nastopil na Sardiniji, da bi rešil vsaj nekaj točk. Dobil jih je 15, toda točkovni primanjkljaj v primerjavi z drugimi dirkami je bil takšen, da je na koncu sezone morda odločilo prav to. Zaradi okrevanja je izpustil tudi pokal narodov, ki je potekal na isti progi v Mantovi kot zadnji dirki SP. A posledice poškodbe so bile še vidne in krivulja se je obrnila navzdol, čeprav je 3. oktobra dosegel še zadnjo letošnjo zmago na dirki v Nemčiji. Moral je prepustiti rdečo številko vodilnega, najprej Herlingsu, pred zadnjo dirko pa Febvreju. Prav na tej predzadnji dirki sezone pa je Gajser doživel še drugi udarec: prvo vožnjo na preizkušnji za VN Lombardije je po kazni končal šele na osmem mestu in izgubil sedem dragocenih točk. Vodstvo tekmovanja ga je po prihodu v cilj, ko je bil sicer tretji, kaznovalo s petimi mesti pribitka zaradi krajšanja ovinka v prvem zavoju po startu, ko so tekmeci slovenskega dirkača zrinili s proge in je nato ovinek prevozil po krajši poti, čeprav ni pridobil veliko in je celo počakal na tekmece. To je pomenilo –15 pred sredino dirko, to pa je bila številka, ki je nazadnje ni bilo več mogoče obrniti v plus.

"Tretje mesto v seštevku sezone ni tisto, kar sem si želel, ko sem prišel v Mantovo. A sezona je bila polna vzponov in padcev, včasih stvari pač ne gredo po načrtu. Skoraj do konca je bil razplet sezone tesen, imeli smo nekaj res dobrih borb in mislim, da smo navdušili navijače. Čestitam Jeffreyju za naslov, naredil je, kar je bilo treba. Za konec sezone sva imela še en tesen dvoboj," je oceno leta 2021 za spletno stran svoje ekipe Honda podal Gajser in se nato že ozrl v naslednje: "Kot slišimo, se bo naslednja sezona začela že februarja, zato ne bo veliko premora. Vzel si bom nekaj malega časa za počitek, potem pa bom že začel priprave za sezono 2022. Hvala vsem v ekipi in navijačem, imam privilegij, da imam takšno podporo ob stezi. Veselim se že naslednje sezone in grem po peti naslov prvaka."