Gajser zanesljivo osvojil VN Nemčije in še povišal prednost pred konkurenti

Gajser, sicer trikratni svetovni prvak razreda MXGP, je bil na prvi dirki daleč najhitrejši, potem ko je dobil že sobotne kvalifikacije. Po dobrem startu si je hitro nabral neulovljivo prednost pred tekmeci, nadziral položaj v dirki in osvojil 25 točk v lovu na četrti naslov v elitnem razredu. V drugo je malce slabše startal in bil nekaj časa tretji, nato pa je prehitel na koncu tretjeuvrščenega Španca Jorgeja Prada (GasGas) in se podal v lov za Švicarjem Jeremyjem Seewerjem (Yamaha). Slednji je v drugo dirkal izjemno, Gajser pa ga nikakor ni uspel prehiteti, nato pa je umiril ritem in vknjižil 22 točk za drugo mesto na dirki.